Dois homens, de 23 e 34 anos, suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio, foram presos após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PMMG), no Bairro Urca, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por uma disputa pelo tráfico de drogas em Barão de Cocais, na Região Central do estado.

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O crime ocorreu na noite dessa terça-feira (17/11), por volta das 21h, na Rua São Paulo, próximo ao número 344. Segundo a PM, uma viatura fazia patrulhamento pelo Bairro Urca quando recebeu uma denúncia anônima de que um homem apontado como líder do tráfico de drogas em Barão de Cocais estaria circulando pela região em um Volkswagen Fox prata e portando uma arma de fogo.

Durante as buscas, os militares ouviram disparos e receberam informações de que um homicídio havia ocorrido nas proximidades. Ao reforçarem o patrulhamento na região, os policiais avistaram um veículo em alta velocidade, que seguia na direção da equipe.

Troca de tiros

Ao receber ordem de parada, três homens desembarcaram do automóvel, todos armados. Diante da situação, os militares trocaram tiros com os suspeitos e um deles, de 23 anos, foi atingido e está hospitalizado. Próximo a ele, foram encontradas uma pistola calibre .40, com numeração raspada, e um revólver calibre .38, ambos com munição.

O homem foi socorrido pelos policiais e encaminhado à UPA Ressaca, em Contagem. Os outros dois suspeitos fugiram a pé. Durante as buscas no veículo, os militares encontraram outro revólver calibre .38. Já nas proximidades, na mesma rua, foi localizado o Fox prata, atingido por disparos, com os corpos de um homem, de 37 anos, e de uma mulher, com idade aparente de 30 anos, ainda não identificada, no interior do carro.

Uma equipe do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) auxiliou nas buscas pelos dois suspeitos que haviam fugido e conseguiu localizar e prender um deles, de 34 anos. Com o homem, foi apreendida uma pistola calibre 9 mm e um carregador alongado. O terceiro envolvido ainda segue foragido.

Vingança por disputa no tráfico

O homem de 34 anos, apontado pela PM como líder do tráfico de drogas em Barão de Cocais, afirmou aos militares que o ataque contra a vítima de 37 anos teria sido motivado por uma disputa pelo comércio de drogas na cidade. Segundo o suspeito, o homem morto estaria envolvido no assassinato de um comparsa dele, que também seria seu sócio no tráfico.

Ele relatou que decidiu se vingar pela morte do parceiro, mas negou ter atirado contra a mulher. O suspeito atribuiu os disparos que atingiram a segunda vítima aos outros dois envolvidos.

Até o momento, não há informações sobre uma possível relação da mulher com a disputa entre os grupos criminosos. A identidade dela também não havia sido confirmada.

Armas apreendidas

Além das duas pistolas e do carregador alongado, a PM apreendeu dois revólveres calibre .38 e munições dos calibres 9 mm e .38. O Volkswagen Fox prata também foi recolhido.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada para os trabalhos no local, e os corpos foram encaminhados pelo rabecão. Os dois suspeitos presos foram apresentados à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro