A morte de um detento de 23 anos, diagnosticado com Covid-19 e internado para tratamento de uma pneumonia, levou o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) a transferir preventivamente a porta de entrada de homens presos em Belo Horizonte. A mudança foi realizada nesta quinta-feira (19/11), quando o serviço passou a funcionar no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

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O homem estava custodiado no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira. Segundo o Depen-MG, a transferência foi adotada como medida preventiva após o óbito do detento, que estava internado em um hospital da rede pública.

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De acordo com os protocolos de saúde, todos os presos que ocupavam a mesma galeria que o homem passarão por exames de busca ativa para identificar possíveis casos de sintomas respiratórios.

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Em nota, o departamento informou que a direção da unidade prisional tomou todas as providências relacionadas ao óbito.