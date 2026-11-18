Em meio à sazonalidade de casos de COVID-19, o Ministério da Saúde vai enviar mais de 1,4 milhão de doses extras da vacina para dez estados, entre eles Minas Gerais, que receberá 290 mil doses. A medida ocorre após o aumento de casos leves da doença em 18 unidades da Federação. Apesar da alta nas infecções, os casos graves permanecem abaixo dos registros de 2025. A pasta não informou a data de encaminhamento dos imunizantes ao estado, apenas indicou que a distribuição foi autorizada com o intuito de complementar os estoques regulares das unidades de saúde.

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Neste ano, até o último dia 10 de novembro, o Brasil havia registrado 3,4 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por COVID-19, 63% a menos que no ano passado, quando houve 9,2 mil notificações. Os óbitos passaram de 1,4 mil para 437, uma queda de 69%.

O aumento recente apontado pelo Informe de Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde aparece nos casos leves de COVID-19. Nas últimas seis semanas, houve tendência de crescimento em 18 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Em todas, porém, o nível de atividade do vírus segue classificado como de baixo risco.

O Ministério da Saúde afirmou que foi feita a consulta às secretarias estaduais de Saúde, com o intuito de oferecer novos lotes de imunizantes e reforçar os estoques locais. A intenção é fortalecer o abastecimento da rede pública de saúde e assegurar a continuidade da vacinação dos grupos prioritários, para contemplar a distribuição mensal de vacinas.

Entre os quantitativos adicionais previstos, estão mais de 500 mil doses para São Paulo e 350 mil para o Rio de Janeiro, sendo 150 mil destinadas diretamente à capital fluminense, além das 290 mil para Minas Gerais. Serão enviadas ainda 140 mil doses para o Rio Grande do Sul; 50 mil para o Paraná; 20,4 mil para o Piauí; 18 mil para o Mato Grosso do Sul; 17 mil para o Espírito Santo;, 20 mil para Alagoas; e 5 mil para o Tocantins.

As entregas serão feitas de modo gradual, conforme a capacidade de recebimento de cada estado. O Ministério da Saúde informa que segue, juntamente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionadas à imunização, com atualizações nas vacinas sempre que necessário.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza a vacina Comirnaty (Pfizer) contra a COVID-19, imunizante eficaz contra as cepas do vírus em circulação. Em 2026, até o momento, mais de 22,9 milhões de doses de vacina contra o vírus foram distribuídas no Brasil e mais de 7,6 milhões foram aplicadas. O repasse aos municípios é de responsabilidade dos estados.

Em Minas

Segundo dados atualizados do Painel de SRAG, de pessoas hospitalizadas por COVID-19, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), este ano foram registradas 626 hospitalizações e 88 óbitos pela doença. Os números representam uma queda de 60,58% em relação às 1.591 internações e de 65,8% em relação às mortes no mesmo período de 2025. Já o painel do Ministério da Saúde, atualizado no último dia 9, mostra que o estado passou de 147 casos confirmados em setembro para 491 em outubro.

A série histórica aponta que a sazonalidade das infecções pelo vírus tem início em outubro e se estende até meados de março. A secretaria indica que os efeitos do El Ninõ, neste ano e no início do próximo, podem influenciar na circulação do vírus.

Sobre a circulação da COVID-19 entre as regiões do estado, além da Grande Belo Horizonte, foram registrados casos nas regiões Centro-Oeste, Triângulo e Norte de Minas, mas que estão dentro dos padrões de sazonalidade. A SES-MG informou que tem acompanhado o cenário epidemiológico em todo o Estado e que mantém contato com as cidades.

A pasta reforça a necessidade de adoção de medidas preventivas e de controle contra a doença, além de recomendar a adoção de medidas não farmacológicas, como higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a etiqueta respiratória e o uso de máscaras de proteção, especialmente em ambientes fechados, com aglomerações ou por pessoas que apresentem sintomas gripais.

Pessoas com sintomas devem procurar o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e seguir as recomendações de isolamento, quando indicadas.

Crescimento em BH

Em Belo Horizonte, o aumento da positividade dos testes motivou um alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, em 2026, Belo Horizonte registrou 28.576 casos suspeitos de COVID-19, 631 confirmações e 10 mortes pela doença – oito mulheres e dois homens. Do total de óbitos, nove ocorreram entre pessoas com 60 anos ou mais, faixa etária considerada mais vulnerável a complicações da infecção.

A vacinação é considerada a principal medida de prevenção contra formas graves da doença, internações e mortes. Por isso, a orientação da prefeitura é que as pessoas contempladas pelas recomendações do Ministério da Saúde procurem os centros de saúde.

Subvariante é monitorada

A variante XFG e suas descendentes se destacam entre as linhagens do coronavírus em circulação no Brasil. A subvariante da Ômicron, a XFG se tornou predominante no mundo em 2025 e continua sendo monitorada pelas autoridades de saúde.

Essa variante foi identificada pela primeira vez em janeiro de 2025. Em junho daquele ano, tornou-se predominante no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Na atualização de 4 de outubro, representava 52% das sequências genéticas identificadas globalmente.

No Brasil, a XFG e suas descendentes responderam por cerca de 90% dos 2.199 sequenciamentos analisados em 2026, segundo o Ministério da Saúde. As amostras foram coletadas entre as semanas epidemiológicas 1 e 42. A linhagem segue sob monitoramento da OMS, que acompanha sua circulação e possíveis mudanças nas características do vírus.

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Até o momento, não há evidências de que a variante provoque quadros mais graves ou seja mais letal. A vigilância genômica permite acompanhar o comportamento das linhagens e identificar eventuais alterações que possam representar riscos à saúde pública.