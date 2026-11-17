O Ministério da Saúde vai enviar mais de 1,4 milhão de doses extras da vacina contra a covid-19 para dez estados. A medida ocorre após o aumento de casos leves da doença em 18 unidades da Federação. Receberão as doses São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Alagoas e Tocantins. Apesar da alta nas infecções, os casos graves permanecem abaixo dos registros de 2025.

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A entrega será feita de forma gradual, conforme a capacidade logística de cada estado. Algumas unidades ainda não confirmaram os pedidos devido a questões operacionais. Segundo o ministério, a oferta de vacinas também foi ampliada para todo o país, com o objetivo de recompor os estoques e manter a imunização dos grupos prioritários.

A vacina integra o Calendário Nacional de Vacinação para crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais. Também é recomendada para grupos especiais. Idosos e pessoas imunocomprometidas devem receber uma dose a cada seis meses.

Pessoas com doenças crônicas, profissionais de saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua ou privadas de liberdade, moradores de instituições de longa permanência, trabalhadores dos Correios e puérperas não vacinadas durante a gravidez devem receber uma dose anual. Para gestantes, a recomendação é de uma dose a cada gravidez.

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Crianças que ainda não foram vacinadas precisam receber três doses. As duas primeiras devem ter intervalo de quatro semanas, e a terceira deve ser aplicada oito semanas depois da segunda. No calendário de rotina, as aplicações estão previstas para os seis, sete e nove meses de idade. As orientações seguem as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).