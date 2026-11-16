O Estado de Minas tem quatro trabalhos entre os finalistas do 3º Prêmio de Jornalismo do Sistema Faemg Senar. O concurso é promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) com o objetivo de incentivar a produção de conteúdo jornalístico de qualidade e valorizar reportagens que evidenciem a importância da agropecuária para o desenvolvimento econômico e social do estado.

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Neste ano, o tema do concurso é “Campo da Inovação – Ciência, tecnologia e inteligência que transformam a produção agropecuária”. A disputa contempla as categorias Texto, Áudio, Vídeo, Redes Sociais e Fotojornalismo, além de Jornalismo Universitário. Os finalistas foram divulgados pela Faemg na tarde desta segunda-feira (16/11).

Na categoria Texto, o Estado de Minas tem duas reportagens entre as finalistas: “De volta para casa: o recomeço de quem produz e vence a seca com sustentabilidade, acesso ao crédito e novas tecnologias”, de Luiz Ribeiro; e “Os benefícios da irrigação gota a gota aliada à tecnologia”, de Pedro Cerqueira.

O jornal também recebeu duas indicações na categoria Fotojornalismo, com os trabalhos “Piscinão, tecnologia que vence a seca” e “Uma imagem resume tudo: as mudanças climáticas, os efeitos do El Niño e o rio que virou estrada”, ambos de Luiz Ribeiro.

A terceira edição do Prêmio de Jornalismo do Sistema Faemg Senar recebeu um número recorde de 380 trabalhos inscritos. Os vencedores serão conhecidos em 3 de dezembro, no encerramento do 2º Seminário de Comunicação e Jornalismo do Agro (SEJA), promovido pelo Sistema Faemg Senar em Belo Horizonte.

Finalista do Prêmio CDL/BH de Jornalismo

O Estado de Minas também é finalista em três categorias da 14ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo, com trabalhos de Luiz Ribeiro, Edésio Ferreira e Leandro Couri. Os profissionais foram selecionados entre 273 trabalhos inscritos por jornalistas e estudantes de Minas Gerais.

Os vencedores serão anunciados em 2 de dezembro, durante cerimônia no Centro de Convenções da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). A entidade promove o concurso com o objetivo de reconhecer produções jornalísticas relacionadas ao comércio, aos serviços e ao desenvolvimento econômico e social do estado.

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O Estado de Minas concorre em três categorias do Prêmio CDL/BH de Jornalismo: Texto, com a série de reportagens “Ex-retirantes de volta para casa e o recomeço: juntos na vida, no amor e no comércio”, de Luiz Ribeiro; Fotojornalismo, com o trabalho “Mistério e morte no Paraopeba”, de Edésio Ferreira; e Especial 40 anos Fundação CDL/BH, com a reportagem “Quem pode fortalece: barbeiro atende embaixo de viaduto em BH”, de Leandro Couri, em parceria com sua antiga colega de equipe Laura Scardua.