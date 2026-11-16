Campanha vacinal: mais de 5 mil pessoas contra a COVID em BH

Uma mobilização promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no último sábado (14/11) superou a marca de 5,2 mil vacinas aplicadas na rede municipal de saúde. A ação ocorreu das 8h às 17h em nove centros de saúde da capital, para facilitar o acesso da população aos imunizantes fora do horário comercial.

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Balanço da mobilização

Vacina contra a COVID-19: 4.551 doses aplicadas.

Atualização de caderneta (outras doenças): 698 doses aplicadas.

Total geral: 5.249 doses administradas.

Abrangência: nove centros de saúde (um em cada regional de BH).

Período: no último sábado, das 8h às 17h.

Prevenção

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, o mutirão faz parte da estratégia de aproximar os serviços da população e ampliar a cobertura vacinal na cidade.

"Nosso compromisso é criar oportunidades para que a população mantenha a vacinação em dia com uma rede organizada e preparada para facilitar o acesso aos imunizantes. A mobilização nas regionais reforça essa estratégia, aproximando os serviços de saúde das pessoas e ampliando a proteção coletiva. A vacinação é uma das medidas mais importantes para prevenir casos graves e reduzir o impacto das doenças na saúde da população", destacou o secretário.

Quem pode se vacinar

A imunização contra a COVID-19 segue disponível na rede municipal para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde:

Idosos com 60 anos ou mais

Crianças de seis meses a menores de cinco anos

Gestantes

Profissionais da saúde e integrantes de demais grupos prioritários e especiais

Os endereços dos postos de vacinação, horários de funcionamento e a lista completa de documentos exigidos podem ser consultados diretamente no portal oficial da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck