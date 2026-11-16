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SAÚDE

Campanha vacinal: mais de 5 mil pessoas contra a COVID em BH

Mobilização realizada neste sábado (14/11) aplicou 4.551 doses contra a COVID-19 e atualizou a caderneta de outros 698 moradores na capital mineira

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
16/11/2026 14:55 - atualizado em 16/11/2026 15:05

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Mais de 5 mil doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no último sábado (14)
Mãe leva a filha para se previnir contra a COVID-19 no último sábado (14/11) crédito: Henrique Menezes/PBH

Uma mobilização promovida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no último sábado (14/11) superou a marca de 5,2 mil vacinas aplicadas na rede municipal de saúde. A ação ocorreu das 8h às 17h em nove centros de saúde da capital, para facilitar o acesso da população aos imunizantes fora do horário comercial.

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Balanço da mobilização

  • Vacina contra a COVID-19: 4.551 doses aplicadas.
  • Atualização de caderneta (outras doenças): 698 doses aplicadas.
  • Total geral: 5.249 doses administradas.
  • Abrangência: nove centros de saúde (um em cada regional de BH).
  • Período: no último sábado, das 8h às 17h.

Prevenção

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte, o mutirão faz parte da estratégia de aproximar os serviços da população e ampliar a cobertura vacinal na cidade.

"Nosso compromisso é criar oportunidades para que a população mantenha a vacinação em dia com uma rede organizada e preparada para facilitar o acesso aos imunizantes. A mobilização nas regionais reforça essa estratégia, aproximando os serviços de saúde das pessoas e ampliando a proteção coletiva. A vacinação é uma das medidas mais importantes para prevenir casos graves e reduzir o impacto das doenças na saúde da população", destacou o secretário.

Quem pode se vacinar

A imunização contra a COVID-19 segue disponível na rede municipal para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde:

  • Idosos com 60 anos ou mais
  • Crianças de seis meses a menores de cinco anos
  • Gestantes
  • Profissionais da saúde e integrantes de demais grupos prioritários e especiais

Os endereços dos postos de vacinação, horários de funcionamento e a lista completa de documentos exigidos podem ser consultados diretamente no portal oficial da PBH.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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