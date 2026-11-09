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REGIÃO OESTE DE BH

Tentativa de fuga de presos é impedida por agentes do Ceresp Gameleira

Os policiais penais encontraram avarias suspeitas no interior de uma cela; ao inspecionar, os agentes encontraram buracos em estágio inicial na parede

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RS
Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
09/11/2026 18:23

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Sete detentos fogem do Ceresp Gameleira, em BH; três são recapturados
Agentes do Ceresp Gameleira encontraram buracos na parede no fundo de uma cela crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Uma tentativa de fuga de presos do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte (BH), foi impedida por agentes penais na noite desse domingo (8/11). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusp), os envolvidos vão responder administrativamente. 

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Segundo a pasta, durante uma ronda de rotina, uma equipe identificou avarias nos fundos da cela. Ao inspecionar o ambiente, os policiais penais encontraram buracos em estágio inicial na parede. 

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O local afetado foi esvaziado e os presos envolvidos identificados. Eles vão responder administrativamente e criminalmente pela ocorrência. A Sejusp não informou quantas pessoas estavam na cela no momento do incidente. 

De acordo com a secretaria, a ocorrência está sendo apurada administrativamente pela direção da unidade prisional, por meio de um procedimento interno instaurado. A rotina da unidade segue sem alterações. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

 

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