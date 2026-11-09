Tentativa de fuga de presos é impedida por agentes do Ceresp Gameleira
Os policiais penais encontraram avarias suspeitas no interior de uma cela; ao inspecionar, os agentes encontraram buracos em estágio inicial na parede
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Uma tentativa de fuga de presos do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte (BH), foi impedida por agentes penais na noite desse domingo (8/11). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusp), os envolvidos vão responder administrativamente.
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Segundo a pasta, durante uma ronda de rotina, uma equipe identificou avarias nos fundos da cela. Ao inspecionar o ambiente, os policiais penais encontraram buracos em estágio inicial na parede.
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O local afetado foi esvaziado e os presos envolvidos identificados. Eles vão responder administrativamente e criminalmente pela ocorrência. A Sejusp não informou quantas pessoas estavam na cela no momento do incidente.
De acordo com a secretaria, a ocorrência está sendo apurada administrativamente pela direção da unidade prisional, por meio de um procedimento interno instaurado. A rotina da unidade segue sem alterações.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima