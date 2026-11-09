Tentativa de fuga de presos é impedida por agentes do Ceresp Gameleira

Uma tentativa de fuga de presos do Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte (BH), foi impedida por agentes penais na noite desse domingo (8/11). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejusp), os envolvidos vão responder administrativamente.

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Segundo a pasta, durante uma ronda de rotina, uma equipe identificou avarias nos fundos da cela. Ao inspecionar o ambiente, os policiais penais encontraram buracos em estágio inicial na parede.

O local afetado foi esvaziado e os presos envolvidos identificados. Eles vão responder administrativamente e criminalmente pela ocorrência. A Sejusp não informou quantas pessoas estavam na cela no momento do incidente.

De acordo com a secretaria, a ocorrência está sendo apurada administrativamente pela direção da unidade prisional, por meio de um procedimento interno instaurado. A rotina da unidade segue sem alterações.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima