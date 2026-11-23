Uma mulher morreu durante uma chuva que atingiu o município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, no sábado (21/11). A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que não informou a causa do óbito. O nome e a idade dela também não foram divulgados.

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A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil Municipal para obter informações sobre as chuvas registradas na cidade e a previsão para os próximos dias, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.



Alerta do Inmet

Nesta segunda-feira (23/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como "perigo potencial". O alerta vale das 9h30 às 23h59 e inclui a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, onde fica Campo do Paranaíba.

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. O Inmet aponta baixo risco de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e de raios, nem estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também orienta evitar deixar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima