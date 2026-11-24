O julgamento de Wallef César Oliveira Gonçalves, investigado pela morte de Vitória Alves da Silva, começa nesta quarta-feira (25/11). Ele é investigado por feminicídio por motivo torpe, mediante meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima. A vítima foi esfaqueada no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte (BH), em 2024.

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A denúncia partiu do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que entendeu que o suspeito, ao desferir reiterados golpes de faca, demonstrou uma “brutalidade fora do comum”, sem que a mulher pudesse se defender.

A juíza responsável pelo caso, Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, determinou que o acusado fosse levado ao Tribunal do Júri Popular.

Na decisão, ela considerou a brutalidade do crime em questão; a necessidade de resposta da Justiça; e definiu que Wallef continuasse preso preventivamente.

Relembre o caso

Vitória Alves foi morta a facadas nas proximidades da Avenida Presidente Antônio Carlos, no Bairro São Luiz, no final da tarde do dia 7 de agosto de 2024. Wallef César, ex-noivo da vítima, é apontado como responsável pelo crime.

De acordo com o processo, ambos mantiveram um por aproximadamente três anos, mas os comportamentos abusivos do suspeito, somado ao uso indiscriminado de álcool, fizeram com que a ela optasse pelo término do relacionamento.

Ainda segundo os autos, o investigado não se conformava com o encerramento do vínculo e resolveu matá-la. No dia do crime, Wallef estacionou a moto nas proximidades do local de trabalho de Vitória e se escondeu.

Ao sair do serviço, a vítima pegou uma carona com um colega de empresa e foi seguida pelo suspeito. Essa perseguição incomodou o motorista do carro, que resolveu parar em um posto de gasolina.

Vitória desceu do carro e foi em direção ao ex-noivo. Depois de um breve diálogo, Wallef avançou e esfaqueou a vítima nas costas, braços e cabeça.

Depois do crime, o investigado fugiu em direção ao campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), na Pampulha.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.