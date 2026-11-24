Policial militar veterano é preso suspeito de matar mulher em Matozinhos
Um homem de 49 anos foi detido em flagrante nesta terça-feira (24), cerca de três horas após o crime, no bairro Progresso.
compartilhe
Um policial militar veterano de 49 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (24/11), suspeito de matar uma mulher, de 33, no Bairro Progresso, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A prisão foi realizada por equipes da 11ª Companhia de Polícia Militar Independente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Prisão e apreensões
Posicionamento da corporação
O suspeito foi conduzido e está sendo ouvido por meio da Delegacia de Polícia Civil do município. Testemunhas também serão ouvidas.
O procedimento está em andamento e outras informações serão repassadas após os procedimentos de polícia judiciária."
Caso você tenha vivenciado situações de violência ou conheça alguém que precise de ajuda, denúncias e orientações podem ser feitas gratuitamente pelo telefone 180, Central de Atendimento à Mulher, ou pelo 190, em casos de emergência.