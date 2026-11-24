Três homens morreram com um choque elétrico na tarde de segunda-feira (23/11) em Serrania, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 15h30, na Fazenda Capão do Ovo. Uma das vítimas teria esbarrado nos fios de alta voltagem ao tentar instalar um poste de energia, eletrocutando todos no local.

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Em entrevista para a imprensa local, o sargento Douglas Reis de Faria identificou as vítimas como irmãos e proprietários da fazenda, sendo eles Samuel Vilela Figueiredo, de 34 anos, e Tiago Eduardo Figueiredo, de 38, além de Mateus Martins da Silva, de 31, que era funcionário no local.



Segundo os bombeiros, as vítimas faziam a instalação de um padrão de energia elétrica quando o poste do equipamento encostou na rede de distribuição, que estava energizada com 13.800 volts. Os três homens foram atingidos pela descarga e morreram de imediato no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Machado, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cemig foram ao local.

A área foi isolada e a concessionária de energia elétrica acionada para realizar o desligamento da rede, possibilitando o trabalho da perícia.

Após os procedimentos periciais, os corpos foram liberados e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Alfenas para os exames de praxe. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

O que diz a Cemig

Em nota, a Cemig informou lamentou o ocorrido e disse que acompanha a apuração do caso em conjunto com as autoridades competentes. A companhia também esclareceu que os envolvidos no acidente não eram empregados da companhia ou de empresas parceiras.

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Ainda segundo a Cemig, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a instalação do padrão de entrada de energia é de responsabilidade do proprietário do imóvel, que deve contratar profissionais qualificados para a execução do serviço.

