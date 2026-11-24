Um ataque a tiros na Nego Gato Adega 2, no Conjunto Santa Maria, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, terminou com três homens mortos. Entre as vítimas está o proprietário do estabelecimento, Júlio César dos Santos, de 44 anos, conhecido como "Nego Gato" e famoso pela atuação como cambista na capital mineira. Os outros dois, de 34 e 35, eram clientes do estabelecimento e estavam no local durante uma comemoração de aniversário.

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O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (23/11), por volta das 21h15, quando dois homens encapuzados chegaram à adega, na Rua Rotary Club, em um Volkswagen Polo branco, fizeram vários disparos e fugiram em direção à Avenida Raja Gabaglia.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação recebeu o chamado às 21h16, um minuto depois do ataque, para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo e pessoas feridas.

Quando os militares chegaram, encontraram os dois homens de 34 e 35 anos nas proximidades do estabelecimento já sem vida. Um deles estava caído próximo a uma praça, enquanto o outro foi localizado alguns metros adiante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve na ocorrência e confirmou as mortes.

Nego Gato foi socorrido por pessoas que estavam no local, levado em um carro particular ao Hospital João XXIII, mas morreu na unidade de saúde.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada para realizar os levantamentos no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, os autores do ataque não foram identificados, e a motivação do crime ainda é desconhecida.

Quem era Nego Gato

Júlio César construiu uma trajetória de destaque no mercado informal de venda de ingressos em Belo Horizonte. Torcedor do Atlético, ele ficou conhecido principalmente entre os atleticanos pela comercialização de entradas para jogos do time, além de eventos de grande procura na capital mineira.

Com o passar dos anos, Nego Gato estruturou um negócio próprio e conquistou uma ampla carteira de clientes. Para facilitar o acesso aos ingressos, oferecia serviços como entrega em domicílio e pagamento com cartão de crédito, alternativas que ajudaram a popularizar seu trabalho entre os torcedores.

Outra iniciativa criada por ele foi o programa de fidelidade “Gato na Veia”, nome que fazia referência ao apelido e à paixão pelo Atlético. A proposta era fortalecer o vínculo com os clientes que compravam ingressos regularmente.

A atuação ganhou ainda mais visibilidade durante partidas de grande repercussão. Um dos exemplos foi a final da Copa Libertadores de 2013, entre Atlético e Olimpia, disputada no Mineirão. Na época, Nego Gato afirmava ter aproximadamente 8 mil clientes. Para atender à procura, contava com uma equipe de pessoas responsáveis por enfrentar filas e comprar ingressos.

A popularidade também fez com que seu nome se tornasse conhecido fora do círculo de torcedores que recorriam aos serviços de cambismo. Ao longo dos anos, Nego Gato passou a ser associado à venda de ingressos para grandes jogos realizados em Belo Horizonte, especialmente os do Atlético.

Problemas com a Justiça

A trajetória de Júlio César também foi marcada por episódios envolvendo a Justiça. O cambista teve diferentes ocorrências policiais ao longo dos anos, relacionadas tanto à sua atuação no comércio de ingressos quanto a uma condenação criminal e chegou a ter uma candidatura barrada pela Justiça Eleitoral.

Em abril de 2013, ele foi preso sob suspeita de envolvimento em formação de quadrilha e falsificação de documentos públicos. O caso ocorreu em meio à sua atuação no comércio de ingressos para partidas de futebol e grandes eventos.

Durante uma partida entre Atlético e Fluminense, em novembro de 2021, Nego Gato foi novamente detido. A abordagem ocorreu em frente à sede do clube, no bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. Com ele, foram encontrados 17 ingressos que seriam comercializados. Após ser encaminhado para uma unidade policial, foi liberado na madrugada seguinte.

Anos depois, em 2024, Nego Gato tentou disputar uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte pelo Progressistas (PP). A candidatura, no entanto, foi barrada pela Justiça Eleitoral em razão de uma condenação por furto registrada em 2017, que o tornou inelegível para aquele pleito. A decisão impediu sua participação na disputa eleitoral daquele ano.

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*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.