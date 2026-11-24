Um casal foi detido pela Polícia Militar sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Novo Horizonte, em Governador Valadares. Segundo a corporação, a abordagem ocorreu durante patrulhamento em uma área monitorada pelo fluxo de comércio de entorpecentes.

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De acordo com o boletim policial, os agentes apreenderam R$ 281,10 em notas de pequeno valor no bolso da bermuda do homem, de 32 anos. Devido ao comportamento da mulher, de 46 anos, foi solicitada a presença de uma policial feminina para a realização de revista íntima.

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Apreensão de entorpecentes

Durante a revista, foram encontradas 90 pedras de crack escondidas no sutiã da suspeita. Conforme relatado pela equipe policial, a mulher alegou aos militares que o parceiro havia ordenado que ela guardasse a droga para reduzir as chances de busca pessoal.

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Após a abordagem, os dois detidos passaram por avaliação médica de praxe e foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes e o dinheiro apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil de plantão para as providências legais cabíveis.