Crack em bolsinha de pelúcia: casal em situação de rua é preso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um casal em situação de rua foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (19/9).

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), diversas pedras de crack foram encontradas com uma mulher, de 36 anos, dentro de uma bolsinha de pelúcia.

O companheiro dela, de 44, também foi preso. Conforme apurado pela PM, um homem, conhecido como "Tico", usava o casal para fazer a venda de drogas.

O modus operandi de Tico servia para despistar a polícia, aproveitando-se da vulnerabilidade do casal. Ele não foi encontrado.

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No bolso da calça do homem que foi preso, também foram apreendidos mais de R$ 500 em dinheiro.