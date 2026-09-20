Crack em bolsinha de pelúcia: casal em situação de rua é preso em Minas
Terceiro suspeito envolvido não foi encontrado, mas a PM acredita que ele usava o casal em vulnerabilidade para vender as drogas para ele
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Um casal em situação de rua foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (19/9).
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), diversas pedras de crack foram encontradas com uma mulher, de 36 anos, dentro de uma bolsinha de pelúcia.
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O companheiro dela, de 44, também foi preso. Conforme apurado pela PM, um homem, conhecido como "Tico", usava o casal para fazer a venda de drogas.
O modus operandi de Tico servia para despistar a polícia, aproveitando-se da vulnerabilidade do casal. Ele não foi encontrado.
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No bolso da calça do homem que foi preso, também foram apreendidos mais de R$ 500 em dinheiro.