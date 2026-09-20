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TRÁFICO DE DROGAS

Crack em bolsinha de pelúcia: casal em situação de rua é preso em Minas

Terceiro suspeito envolvido não foi encontrado, mas a PM acredita que ele usava o casal em vulnerabilidade para vender as drogas para ele

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 20:46

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Drogas foram encontradas em bolsinha de pelúcia carregada pela mulher. Com o companheiro dela, foram localizadas várias notas de dinheiro
Drogas foram encontradas em bolsinha de pelúcia carregada pela mulher. Com o companheiro dela, foram localizadas várias notas de dinheiro crédito: PMMG/Divulgação

Um casal em situação de rua foi preso por tráfico de drogas em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nesse sábado (19/9).

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), diversas pedras de crack foram encontradas com uma mulher, de 36 anos, dentro de uma bolsinha de pelúcia.

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O companheiro dela, de 44, também foi preso. Conforme apurado pela PM, um homem, conhecido como "Tico", usava o casal para fazer a venda de drogas.

O modus operandi de Tico servia para despistar a polícia, aproveitando-se da vulnerabilidade do casal. Ele não foi encontrado.

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No bolso da calça do homem que foi preso, também foram apreendidos mais de R$ 500 em dinheiro.

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