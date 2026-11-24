Um inquérito para investigar a violação de uma sepultura e o furto de restos mortais de uma criança em um cemitério de Perdões, no Sul de Minas, foi instaurado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O caso foi registrado nessa segunda-feira (23/11). Três homens foram ouvidos pela polícia e liberados em seguida. Até o momento, o crânio ainda não foi localizado.

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O caso envolve a sepultura de Ketlyn Vitória, menina de 5 anos, no Cemitério Municipal de Perdões. Além do crânio, ossos da criança também teriam sido retirados. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), dois túmulos foram violados no local.



Após a descoberta, militares fizeram buscas em endereços apontados como possíveis destinos dos restos mortais, mas não conseguiram encontrá-los. A motivação do crime ainda é apurada.



A situação provocou indignação entre os familiares da menina, que recorreram às redes sociais para pedir ajuda na localização dos restos mortais e cobrar providências. Em uma das publicações, parentes fizeram um apelo: "Não deixem esse caso ser esquecido! Queremos encontrar a nossa menina para que ela possa descansar em paz", publicaram.



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A Polícia Civil informou que a perícia foi requisitada e que as diligências continuam. O inquérito busca esclarecer as circunstâncias da violação, identificar a participação de cada envolvido e recuperar o crânio da criança.