O primeiro dia do julgamento dos envolvidos na “Chacina de Ribeirão das Neves” começou na manhã desta segunda-feira (23/11), em Belo Horizonte. A previsão é de que o júri, apontado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) como uma das maiores sessões de julgamento popular já realizadas na capital mineira, dure dez dias. Ao todo, 120 pessoas foram convocadas para participar do julgamento, entre elas testemunhas e jurados. O caso ocorreu em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2024. Na ocasião, três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um ataque a tiros.

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No decorrer da manhã, foi sorteado o Conselho de Sentença, formado por três homens e quatro mulheres. Por volta das 12h30, o julgamento foi interrompido para o almoço e retomado às 14h30, com o depoimento da primeira vítima sobrevivente.

Por volta das 20h, a juíza encerrou os trabalhos do dia, após pouco mais de sete horas de depoimento da primeira testemunha, que sobreviveu ao ataque. A sessão será retomada nesta terça-feira (24/11), a partir das 9h, com a oitiva das demais testemunhas.

Para receber o júri, um plenário foi adaptado no Fórum Cível e Fazendário, localizado na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte. O espaço foi preparado para reunir, durante todo o julgamento, os oito réus, as 54 testemunhas e cerca de 25 advogados, além de representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e quatro assistentes de acusação.

Um esquema especial de segurança e logística foi preparado para o julgamento. O planejamento da Direção do Foro de Belo Horizonte prevê reforço policial e de escolta, controle de acesso e medidas específicas para garantir a segurança de acusados, jurados, testemunhas, vítimas, advogados e demais participantes. A participação por videoconferência também está prevista para situações específicas.

Antes da sessão desta segunda-feira, os réus Flávio Celso da Silva, Leandro Roberto da Silva e Marcelo Alves Rodrigues estavam com mandados de prisão em aberto. Já Agnes Danrlei Santos Nascimento, Yago Pereira de Souza Reis, Ivone Silva de Almeida e Pedro Paulo Ferreira Lima estavam presos. Fabiano Alves Campos, por sua vez, cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica.

Julgamento transferido para BH

Inicialmente, o júri estava previsto para ocorrer em Ribeirão das Neves, em abril deste ano. A sessão, no entanto, foi suspensa, e o Ministério Público pediu a transferência do julgamento para outra comarca. O pedido de desaforamento foi acolhido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que determinou a realização do júri em Belo Horizonte.

A decisão levou em consideração episódios de hostilidade registrados no entorno do fórum de Ribeirão das Neves durante a tentativa anterior de julgamento, em 13 de abril. Na ocasião, familiares de vítimas e acusados protagonizaram momentos de tensão, com ofensas e ameaças. Os advogados também foram hostilizados e precisaram de proteção policial.

Outro fator considerado foi o receio manifestado por pessoas convocadas para atuar como juradas. Parte delas alegou não ter condições emocionais ou temer pela própria segurança em razão da repercussão do caso.

Com a transferência, a Justiça busca garantir condições para que os sete integrantes do Conselho de Sentença possam avaliar as provas e decidir sobre a responsabilidade de cada acusado. O processo tramita em segredo de Justiça.

O ataque durante a festa de aniversário

O crime aconteceu em 23 de maio de 2024, no bairro Areias de Baixo, em Ribeirão das Neves. Naquele dia, familiares e amigos estavam reunidos para comemorar os 9 anos de Heitor Felipe Moreira de Oliveira. Por volta das 19h, quando a festa chegava ao fim, dois homens armados invadiram o espaço e começaram a atirar contra os presentes.

O pai do menino foi atingido por diversos disparos e morreu no local. Heitor também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A terceira vítima fatal foi Layza Manuelly de Oliveira, de 11 anos, prima do aniversariante.

Heitor integrava as categorias de base dos clubes Atlético e América e tinha o sonho de se tornar jogador profissional. A morte das duas crianças ampliou a repercussão do caso, que mobilizou a comunidade de Ribeirão das Neves e chamou a atenção pela violência do ataque durante uma comemoração familiar.

Em julho de 2024, sete homens e uma mulher foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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Estagiário sob supervisão da subeditora Fernanda Borges