O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, nesta terça-feira (24/11), um alerta amarelo, de perigo potencial para tempestades em regiões de Minas Gerais. Todo o estado está sob o alerta, que começou às 9h06 e permanece válido até as 23h59.

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De acordo com o INMET, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Também há previsão de ventos intensos, entre 40 e 60km/h, e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o aviso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Orientações do INMET

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.