Minas Gerais deverá enfrentar uma semana de tempo instável, com alternância entre períodos de sol, céu nublado e pancadas de chuva que poderão ganhar força principalmente entre a tarde e a noite. A previsão para os próximos dias indica que a combinação de calor, elevada umidade do ar e sistemas atmosféricos que favorecem a formação de nuvens carregadas manterá o risco de tempestades em várias regiões do estado.



Em Belo Horizonte e na Região Metropolitana, a terça-feira (24/11) será marcada pela presença de muitas nuvens, possibilidade de chuva e ocorrência de trovoadas. O cenário exige atenção, principalmente nos períodos da tarde e da noite, quando a instabilidade poderá provocar pancadas mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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De acordo com o Climatempo, a capital mineira tem previsão de temperaturas entre 21°C e 27°C, com aproximadamente 94% de probabilidade de chuva. A estimativa de precipitação é de até 30 milímetros, dependendo da atualização do modelo meteorológico.

Belo Horizonte e Região Metropolitana: atenção às tempestades

O tempo não deverá apresentar grandes períodos de abertura de sol na capital. Mesmo com algumas aparições do sol entre as nuvens, a atmosfera continuará favorável à formação de pancadas de chuva.

O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), ligado ao Governo estadual, prevê chuva isolada em Belo Horizonte, com maior volume entre a tarde e a noite. As precipitações poderão vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. A temperatura máxima poderá chegar aos 30°C, segundo a previsão estadual.

O alerta também vale para os municípios da Região Metropolitana, como Contagem, Betim, Ibirité, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Sabará. A distribuição das chuvas, entretanto, poderá variar bastante de um município para outro e até entre bairros de uma mesma cidade.

O Climatempo aponta rajadas de vento que poderão alcançar 31 km/h nesta terça-feira. Para quarta-feira (25), a previsão indica rajadas de até 37 km/h.

A população também deve ficar atenta aos avisos meteorológicos. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém alerta amarelo de tempestade para Belo Horizonte nesta terça-feira, com previsão de:

Chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no acumulado diário.

Ventos entre 40 e 60 km/h.

Possibilidade de queda de granizo.

Risco de queda de galhos, alagamentos pontuais e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O aviso também está previsto para esta quarta-feira (25).

Como ficará o tempo nos próximos dias em BH?

A previsão do Climatempo indica que a instabilidade continuará predominando na capital mineira pelo menos até o próximo fim de semana.

Previsão para Belo Horizonte — 24 a 30 de novembro Temperaturas e condições previstas pelo Climatempo. Os valores podem sofrer alterações. Terça-feira (24) 21°C a 27°C Até 30 mm Sol entre nuvens, pancadas e trovoadas Rajadas de 31 km/h Quarta-feira (25) 21°C a 27°C Até 25 mm Pancadas de chuva durante o dia e à noite Rajadas de 37 km/h Quinta-feira (26) 20°C a 29°C Até 28 mm Chuva e trovoadas; possibilidade de temporal à noite Rajadas de 26 km/h Sexta-feira (27) 18°C a 23°C Até 17 mm Tempo mais ameno, com chuva em períodos do dia Rajadas de 26 km/h Sábado (28) 17°C a 23°C Até 10 mm Muitas nuvens e possibilidade de chuva Ventos fracos Domingo (29) 19°C a 29°C Até 4 mm Sol entre nuvens e pancadas à tarde e à noite Ventos fracos ** Fonte: Climatempo. Previsão sujeita a atualizações.



Um dos destaques é a quinta-feira (26), quando existe previsão de aumento das instabilidades, com pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde e possibilidade de temporal durante a noite.

Na sexta-feira (27), os termômetros deverão apresentar queda mais perceptível. A máxima prevista é de 23°C, enquanto a mínima poderá chegar aos 18°C. O fim de semana ainda terá nebulosidade, mas com possibilidade de períodos mais prolongados de abertura de sol.

Situação nas regiões de Minas Gerais

A instabilidade não ficará restrita à capital. Segundo o SIMGE, praticamente todo o território mineiro deverá registrar algum tipo de precipitação, embora a intensidade e os riscos variem conforme a região.

Região Central e Metropolitana de Belo Horizonte: previsão de pancadas de chuva, com possibilidade de tempestades isoladas, raios e rajadas de vento. Cidades como Sete Lagoas, Curvelo, Pará de Minas e Divinópolis também deverão acompanhar as mudanças nas condições meteorológicas.

Zona da Mata e Campo das Vertentes: Juiz de Fora, Barbacena, Viçosa, Muriaé e municípios vizinhos estão entre as localidades que poderão registrar temporais. Há possibilidade de chuva volumosa em pontos isolados.

Sul e Sudoeste de Minas: Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha, Passos e Alfenas poderão ter pancadas fortes, principalmente no período da tarde e da noite.

Vale do Rio Doce e Leste de Minas: Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e cidades próximas também estão sujeitas a tempestades isoladas, com ocorrência de raios e ventos fortes.

Norte e Noroeste de Minas: Montes Claros, Januária, Pirapora e Paracatu terão períodos de calor, com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas máximas poderão chegar a 33°C em áreas do Norte.

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba: Uberlândia, Uberaba, Araxá e Patos de Minas deverão continuar registrando temperaturas elevadas. No Triângulo, as máximas poderão alcançar 35°C, com possibilidade de pancadas de chuva.

O SIMGE destaca que, entre quarta e quinta-feira, a instabilidade poderá se intensificar em todas as mesorregiões, com atenção especial ao Sul, Noroeste e às faixas Central e Leste do estado.

Quais sistemas meteorológicos estão provocando as chuvas?

O cenário de instabilidade está relacionado à combinação de diferentes fatores atmosféricos.

Um dos principais é a presença de cavados em baixos níveis da atmosfera, que favorecem a formação de nuvens de chuva e o movimento ascendente do ar.

Outro elemento importante é o transporte de umidade proveniente da Região Norte do Brasil. Esse fluxo contribui para manter a atmosfera carregada de vapor d'água, criando condições favoráveis à formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical.

A combinação de calor e umidade aumenta a energia disponível para a formação de tempestades, principalmente durante a tarde, quando o aquecimento do solo intensifica os movimentos do ar.

O INMET também aponta, na previsão para a semana de 23 a 30 de novembro, uma faixa de instabilidade que atravessa o Centro-Oeste e alcança Minas Gerais e outros estados do Sudeste.

Para o Sul de Minas, Zona da Mata e Vale do Rio Doce, o instituto estima acumulados de chuva que poderão chegar a 100 milímetros em áreas específicas ao longo da semana.

Defesa Civil recomenda atenção aos riscos

Com a previsão de chuva persistente e possibilidade de temporais, a orientação é acompanhar os comunicados da Defesa Civil e evitar situações que possam colocar a população em risco.

A preocupação não se limita à intensidade da chuva. Quando o solo já está encharcado, novas precipitações podem aumentar a possibilidade de deslizamentos de terra, especialmente em encostas e áreas de ocupação irregular.

Entre os principais riscos estão:

Alagamentos em avenidas, ruas e áreas próximas a córregos.

Enxurradas provocadas pelo aumento rápido do volume de água.

Deslizamentos de terra em encostas.

Queda de árvores e galhos durante rajadas de vento.

Descargas elétricas e danos provocados por tempestades.

A recomendação é não atravessar ruas alagadas, evitar estacionar veículos próximos a árvores e placas de publicidade e não procurar abrigo debaixo de árvores durante tempestades.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Tendência: chuva continua no fim de novembro

A previsão para os próximos dias mostra que Minas Gerais ainda não deverá ter uma sequência prolongada de tempo firme. A umidade e os sistemas atmosféricos que favorecem a formação de chuva continuarão atuando, especialmente nas regiões Central, Sul e Leste.

Em Belo Horizonte, a expectativa é de uma semana com temperaturas relativamente elevadas no início, queda mais acentuada na sexta-feira e possibilidade de novas pancadas no domingo.

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O cenário exige atenção porque, mesmo quando houver períodos de sol, a instabilidade poderá se desenvolver rapidamente. Portanto, a população deve manter o acompanhamento das atualizações meteorológicas e dos comunicados oficiais.