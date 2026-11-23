Juiz de Fora, na Zona da Mata, registrou 58 milímetros de chuva em apenas uma hora na noite desta segunda-feira (23/11). De acordo com a prefeitura, o volume representa 25% de toda a precipitação esperada para o mês de novembro.

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A chuva intensa provocou alagamentos em importantes vias da cidade, como as avenidas Rio Branco e Presidente Itamar Franco. Nesta última, o grande volume de água dificultou o trânsito. Veículos enfrentaram os trechos alagados durante a tempestade, em registros divulgados pela TV Alterosa.

O bairro de Lourdes registrou 37,1 milímetros de chuva. Em Santa Luzia, foram 28,2 mm; no Ipiranga, 28 mm; e nos bairros Cascatinha e Santa Efigênia, 17,5 mm em cada um. Os dados foram divulgados pela Prefeitura de Juiz de Fora.

Na Rua Moraes e Castro, no Bairro Passos, a força da enxurrada tomou completamente a via, e a correnteza avançou entre os veículos. Motoristas também se arriscaram ao passar por trechos alagados no mesmo bairro.

A chuva também atingiu a região Norte da cidade. No Bairro Democrata, onde começa essa região do município, a tempestade foi intensa.

No Bairro Granbery, a Rua Sampaio também ficou alagada. Motoristas tentaram atravessar o trecho tomado pela água.

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A orientação é que os motoristas evitem atravessar vias alagadas, devido ao risco de acidentes.