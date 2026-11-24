A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) vai intensificar as ações de prevenção e combate à atuação irregular de flanelinhas durante o Natal na Praça da Liberdade e no entorno. A operação especial terá atenção às cobranças indevidas por estacionamento em vias públicas e a possíveis situações de intimidação, ameaças ou constrangimento contra motoristas e visitantes.

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O policiamento será diário, das 19h à meia-noite, com viaturas e equipes nos pontos de maior circulação. O planejamento prevê pontos fixos nas imediações da praça e atuação do Departamento de Trânsito para reforçar a fiscalização e prevenir irregularidades no estacionamento.

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A ocupação preventiva dos espaços públicos é o método central para inibir condutas ilegais. O subcomandante da corporação, Humberto Santos, destacou o objetivo da presença das equipes: "nosso princípio de atuação é preventivo. A primeira estratégia é ocupar os espaços públicos com a presença da Guarda, inibindo práticas irregulares e garantindo mais tranquilidade para quem visita à região. Caso seja identificada alguma situação desse tipo, as equipes farão a abordagem e, conforme o caso, os encaminhamentos necessários".

Vítimas receberão orientação e acompanhamento para formalizar a ocorrência junto à Polícia Civil. Diante de irregularidade administrativa, a fiscalização municipal poderá ser acionada para as providências cabíveis.

Operação contínua e canais de denúncia

A corporação já realiza continuamente a "Operação Flanelinha", que busca mapear, identificar e combater a cobrança ilegal em vias públicas. A conduta pode caracterizar crime de extorsão quando envolver ameaças ou constrangimentos para exigir dinheiro, cabendo a apuração à Polícia Civil.

A população pode denunciar cobranças indevidas, intimidações ou ameaças pelos seguintes canais:

opção Flanelinha no aplicativo PBH APP;

telefone 153 da Guarda Civil Municipal;

telefone 190 da Polícia Militar.

A formalização da queixa pela vítima perante a autoridade policial é importante para registrar e apurar os fatos.

Orientações aos visitantes

Diante do aumento no fluxo durante as comemorações de fim de ano, a GCMBH recomenda atenção aos motoristas. A orientação é estacionar em locais visíveis e movimentados, mantendo celulares, bolsas e outros pertences protegidos e sob vigilância.

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A ação busca ampliar a sensação de segurança, preservar a ordem urbana e assegurar a fluidez do trânsito. A iniciativa pretende garantir um ambiente acolhedor para moradores e turistas que visitarem a tradicional iluminação natalina da capital.