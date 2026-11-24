A delegada da Polícia Civil (PCMG) Wanessa Santana Martins Vieira e o marido dela, o advogado Renan Rachid Silva Vieira, firmaram um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para evitar uma ação penal pelo uso irregular de uma viatura da corporação. O acordo foi homologado nesta terça-feira (24/11), durante audiência na 2ª Vara das Garantias de Belo Horizonte. Entre as obrigações assumidas pelo casal, estão o pagamento de 10 salários mínimos por pessoa, a prestação de serviços comunitários e o ressarcimento dos gastos com combustível em 18 utilizações indevidas do veículo oficial.



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O acordo foi firmado por meio da 18ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, Igualdade Racial, Apoio Comunitário e Fiscalização da Atividade Policial da capital. Para cumprir as condições estabelecidas, os dois investigados deverão confessar formalmente a prática da infração, além de pagar individualmente o equivalente a 10 salários mínimos a título de prestação pecuniária.



Também foi determinada a prestação de serviços gratuitos à comunidade pelo período de seis meses. A carga horária será de oito horas mensais para cada um. Outra obrigação é devolver os valores correspondentes ao combustível consumido nas 18 ocasiões em que a viatura foi utilizada irregularmente.

O cálculo prevê que cada investigado arque com o equivalente a nove tanques de gasolina.



O Acordo de Não Persecução Penal é um instrumento previsto no Código de Processo Penal que permite ao Ministério Público propor uma solução negociada para determinados crimes, sem a necessidade de levar o caso a uma ação penal. A medida depende do cumprimento dos requisitos legais e das condições estabelecidas pelo órgão ministerial, além da homologação judicial.



Flagrante na Pampulha



O caso veio à tona em 10 de março deste ano, quando o advogado Renan Rachid foi abordado por agentes da Corregedoria da Polícia Civil enquanto dirigia sozinho uma viatura descaracterizada da instituição. A abordagem ocorreu na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, quando ele trafegava por uma faixa exclusiva de ônibus do sistema Move.



Na ocasião, o advogado e a delegada foram autuados em flagrante por suspeita de peculato, crime caracterizado pela apropriação ou pelo desvio de bem público por funcionário público em razão do cargo.

Os dois chegaram a ser detidos, mas foram liberados horas depois, mediante pagamento de fiança.



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A homologação do acordo encerra a possibilidade de persecução penal pelo caso, desde que todas as obrigações sejam cumpridas. A situação funcional da delegada, no entanto, ainda poderá ter desdobramentos. Um procedimento disciplinar continua em tramitação na Corregedoria-Geral da Polícia Civil para apurar a conduta da servidora e avaliar eventuais sanções na esfera administrativa.