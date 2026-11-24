BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A próxima legislatura do Congresso Nacional tem 94 de seus 594 parlamentares com dívidas classificadas como irregulares pela União. Os débitos somam R$ 311 milhões e estão inscritos na dívida ativa em nome dos congressistas ou de suas empresas.

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Desses congressistas, 27 são políticos reeleitos que integraram nesta legislatura, iniciada em 2023, comissões no Congresso que discutem tributos.

As maiores dívidas se referem a Imposto de Renda de Pessoa Física, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Cofins, contribuições previdenciárias e FGTS.

O levantamento do UOL considera dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) até 13 de novembro. Reúne apenas os débitos classificados como em cobrança pela entidade, situação considerada irregular.



De acordo com a procuradoria, essas dívidas irregulares excluem, por exemplo, débitos parcelados ou negociados, aqueles em que uma garantia foi apresentada ou que estão suspensos pela Justiça.

Quando também são consideradas as inscrições em outras situações, como parcelamento, negociação, garantia e suspensão judicial, o valor ultrapassa R$ 1 bilhão.

Os maiores valores em cobrança

Os valores estão concentrados em poucos nomes. Cinco devedores respondem por mais de 80% dos R$ 311 milhões - dívidas de empresas compartilhadas por parentes, como no caso do casal Mendes e dos irmãos Barbalho, foram contadas uma vez só.

Na outra ponta, 54 dos 94 congressistas identificados são cobrados por débitos inferiores a R$ 100 mil.

O maior valor associado a um nome do levantamento é o da deputada eleita Virginia Mendes (União-MT). Ela e o marido, o ex-governador de Mato Grosso e senador eleito Mauro Mendes (União-MT), aparecem vinculados a uma rede de empresas dos setores de energia, telecomunicações e metalurgia.

O levantamento relaciona R$ 95,3 milhões em débitos ao CPF de Virginia e a empresas às quais ela está vinculada, e R$ 41,8 milhões a empresas ligadas a Mauro. Parte das dívidas empresariais é compartilhada pelo casal, por isso os totais individuais não devem ser somados.

Após contato da reportagem, ambos disseram que "todos os créditos estão devidamente reconhecidos, parcelados e sendo pagos".

A classificação irregular da PGFN não inclui as inscrições registradas como parceladas ou negociadas. Questionada sobre a diferença entre essa classificação e a resposta anterior, a assessoria de Mauro e Virginia afirmou que as dívidas "estão em situação de regularização e sendo cumpridas".

Há R$ 80,5 milhões em débitos em cobrança em cinco empresas da família às quais o ex-governador do Pará e senador eleito Helder Barbalho (MDB-PA) aparece vinculado. São companhias dos setores de mídia e agropecuária.

Procurado pela reportagem, Helder afirmou que não há inadimplência e que as dívidas estão sendo quitadas regularmente. Questionado sobre a classificação "irregular" da dívida, não esclareceu a divergência.

O irmão dele, o ex-ministro das Cidades e deputado eleito Jader Filho (MDB-PA), aparece vinculado a R$ 69 milhões em débitos de três empresas compartilhadas com Helder, por isso os valores individuais não devem ser somados.

Parte do passivo corresponde a contribuições previdenciárias, destinadas ao financiamento da seguridade social.

Em resposta à reportagem, Jader afirmou que as dívidas estão sendo pagas e que uma parcela menor é contestada pelo grupo empresarial, que considera as cobranças indevidas. Não informou se a parcela contestada é a classificada como irregular pela PGFN.

A discussão de dívidas no Congresso

Dos 94 congressistas com dívidas pessoais ou vínculos com empresas com débitos em cobrança, 27 integraram a CFT (Comissão de Finanças e Tributação), da Câmara, ou a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), do Senado, na legislatura iniciada em 1º de fevereiro de 2023.

Comissões mistas de medidas provisórias, comissões temporárias e grupos de trabalho não entraram nesse levantamento. Ou seja, é possível que ainda mais congressistas relacionados a dívidas cobradas pela União tenham participado de discussões tributárias.

Documentos do TCU (Tribunal de Contas da União) indicam que de 2000 a 2025 foram criados pelo Congresso 35 programas especiais de parcelamentos da dívida tributária, conhecidos como Refis. Eles permitiram ampliar os prazos de pagamento e, conforme as regras de cada modalidade, obter descontos em multas e juros.

Em 2017, o deputado Newton Cardoso Júnior (MDB-MG) foi relator, em uma comissão mista, da Medida Provisória 783/2017, que instituiu o Pert (Programa Especial de Regularização Tributária). Na ocasião, empresas ligadas ao parlamentar acumulavam débitos de R$ 67,8 milhões.

A Sucos Goody, administrada pelo deputado, aparece no levantamento do UOL com cerca de R$ 7 milhões em débitos em cobrança.

Em resposta à reportagem, o parlamentar afirmou que os débitos da Goody estão em discussão na Justiça.

Outro parlamentar com dívidas que participou de discussões tributárias é o senador Jaime Bagattoli (PL-RO). O levantamento identificou R$ 53,8 milhões em débitos de Imposto de Renda em seu nome como pessoa física. Segundo a defesa do senador, a cobrança decorre de uma autuação da Receita Federal em 2020 sobre a atividade rural e é questionada na Justiça, que determinou uma perícia contábil.

Bagattoli também é relator, na CAE, do PL (projeto de lei) 5109/2020, que propõe prorrogar o prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural e autorizar a renegociação de dívidas rurais.

O político diz não ver relação entre os fatos. "A discussão judicial trata de um fato individual e anterior ao mandato. As propostas legislativas, por sua vez, têm caráter geral e valem para todos os contribuintes brasileiros", afirma.

O vice-presidente da Unafisco (Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal), Mauro Silva, afirma que não é ilegal congressistas discutirem e votarem em projetos de benefícios fiscais ou de redução de tributos que possam beneficiá-los. Por outro lado, "obviamente, é um conflito de interesse", diz.

O caminho da dívida

A advogada Cláudia Frias, coordenadora da área tributária do Briganti Advogados, explica que tributos federais não recolhidos no prazo são inicialmente cobrados pela Receita Federal e podem ser encaminhados à PGFN. A inscrição em dívida ativa permite que a procuradoria promova a cobrança.

Durante esse período, o valor da dívida sobe, pois somam-se taxas e despesas à cobrança original. Na PGFN, em geral não há discussão administrativa sobre o mérito do passivo, mas os débitos ainda podem ser debatidos por via judicial.

Frias afirma que a "tendência" é a cobrança das dívidas andar cada vez mais rápido. "Hoje em dia, os sistemas estão super informatizados, a Receita Federal tem um sistema que é um dos melhores do mundo", aponta.

A base da PGFN também reúne débitos de entidades como clubes esportivos. O levantamento excluiu as inscrições de dois clubes aos quais parlamentares constavam vinculados como dirigentes. Esses valores não integram o total de R$ 311 milhões do levantamento.

Todos os valores individuais citados nesta reportagem se referem apenas a débitos em situação irregular. Na soma geral, cada inscrição compartilhada por mais de um parlamentar foi considerada apenas uma vez.

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O levantamento considerou empresas em que o parlamentar consta no cadastro da Receita Federal como sócio ou administrador. O recorte reúne apenas registros em que a pessoa física ou jurídica aparece como devedora principal; inscrições nas quais figura apenas como corresponsável foram excluídas.