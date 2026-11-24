Ajuste fiscal: como votaram os deputados mineiros
Proposta enviada pelo governo prevê economia de até R$ 56 bilhões
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O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de ajuste fiscal com 353 votos favoráveis e 128 contrários. O painel registrou cinco abstenções, dez obstruções e 16 ausências na sessão convocada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).
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A deliberação ocorreu nessaa segunda-feira (23/11), dia no qual normalmente não há votação nos plenários do Congresso. O Senado havia concluído a votação na quinta-feira (19/11). O projeto, enviado pelo governo na semana anterior, reúne medidas capazes de gerar economia de até R$ 56 bilhões no próximo ano. A proposta engloba cortes de incentivos e benefícios tributários, além de mudanças em despesas discricionárias, que são aquelas sem imposição legal para realização.
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A bancada do PT somou 64 votos favoráveis entre seus 67 integrantes, sem nenhum voto contrário. As exceções foram Lindbergh Farias (RJ) e Natália Bonavides (RN), que se abstiveram, além de Kiko Celeguim (SP), que não registrou presença. O PL concentrou a rejeição com 86 votos contrários e quatro ausências, mas sete deputados apoiaram o texto: Cezinha de Madureira (SP), Detinha (MA), João Carlos Bacelar (BA), Josimar Maranhãozinho (MA), Marcelo Álvaro Antônio (MG), Vinicius Carvalho (SP) e Vinicius Gurgel (AP).
Comportamento das bancadas partidárias e estaduais
O PSOL atuou fora da disputa nominal, com dez deputados em obstrução para tentar atrasar a análise e três abstenções: Célia Xakriabá (MG), Erika Hilton (SP) e Professora Luciene Cavalcante (SP). Seis partidos votaram integralmente a favor da matéria, sem ausências: PSB (17 votos), PDT (9), PV (6), PRD (3), Rede (3) e Cidadania (2). Em oposição total, Novo (5) e Missão (1) votaram integralmente contra. Sem votos contrários, PCdoB, Avante e Solidariedade tiveram apenas uma ausência cada.
No grupo de legendas do Centrão, o Progressistas registrou a maior divisão interna, somando 33 votos favoráveis e 12 contrários. Outras siglas asseguraram placares folgados pelo sim, a exemplo de União Brasil (44 a 6), PSD (42 a 5), Republicanos (36 a 4), MDB (33 a 4), Podemos (23 a 4) e PSDB (15 a 1). No recorte regional, Amapá, com oito deputados, e Piauí, com dez, tiveram presença total e todos os votos favoráveis, enquanto nenhum estado fechou integralmente no não.
Como votaram os deputados Mineiros
Deputado Voto/Ausência
Aécio Neves (PSDB-MG) Sim
Ana Paula Leão (PP-MG) Não
Ana Pimentel (PT-MG) Sim
André Janones (Rede-MG) Sim
Bruno Farias (Republican-MG) Sim
Célia Xakriabá (PSOL-MG) Abstenção
Dandara (PT-MG) Sim
Delegada Ione (PL-MG) Não
Delegado Marcelo (União-MG) Sim
Diego Andrade (PSD-MG) Não
Dimas Fabiano (PP-MG) Sim
Domingos Sávio (PL-MG) Não
Dr. Frederico (PL-MG) Não
Duda Salabert (PSOL-MG) Obstrução
Emidinho Madeira (PL-MG) Não
Eros Biondini (PL-MG) Não
Euclydes Pettersen (Republican-MG) Ausente
Fred Costa (PRD-MG) Sim
Gilberto Abramo (Republican-MG) Sim
Gilmar Machado (PT-MG) Sim
Greyce Elias (PL-MG) Não
Hercílio Diniz (MDB-MG) Sim
Igor Timo (União-MG) Sim
Junio Amaral (PL-MG) Não
Lafayette Andrada (PL-MG) Não
Leonardo Monteiro (PT-MG) Sim
Lincoln Portela (PL-MG) Não
Luis Tibé (Avante-MG) Sim
Luiz Fernando (União-MG) Sim
Marcelo Álvaro (PL-MG) Sim
Mário Heringer (PDT-MG) Sim
Mauricio do Vôlei (PL-MG) Não
Miguel Ângelo (PT-MG) Sim
Misael Varella (PSD-MG) Sim
Nely Aquino (Podemos-MG) Sim
Newton Cardoso Jr (MDB-MG) Sim
Nikolas Ferreira (PL-MG) Não
Padre João (PT-MG) Sim
Patrus Ananias (PT-MG) Sim
Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Sim
Paulo Guedes (PT-MG) Sim
Pedro Aihara (PP-MG) Sim
Pinheirinho (PP-MG) Não
Rafael Simoes (União-MG) Sim
Reginaldo Lopes (PT-MG) Sim
Rodrigo de Castro (União-MG) Sim
Rogério Correia (PT-MG) Sim
Rosângela Reis (PL-MG) Não
Samuel Viana (União-MG) Sim
Stefano Aguiar (PSD-MG) Sim
Weliton Prado (PSD-MG) Ausente
Zé Silva (União-MG) Sim
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Zé Vitor (PL-MG) Não