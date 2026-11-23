A Câmara aprovou nesta segunda-feira, 23, o texto-base do projeto de pacote fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com medidas para reduzir gastos e aumentar a arrecadação. A proposta recebeu 353 votos a favor, 128 contrários e cinco abstenções. Os deputados, agora, votam os destaques. O governo estima que as medidas podem melhorar as contas públicas em até R$ 56,1 bilhões em 2027.

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Desde a aprovação no Senado, na quarta-feira, 18, o Planalto trabalhava para acelerar a tramitação na Câmara e evitar alterações que obrigassem o retorno do projeto. Na quinta, 19, o relator Mauro Benevides Filho (União-CE) apresentou parecer mantendo a redação aprovada pelos senadores. Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou uma sessão deliberativa extraordinária para esta noite. Na abertura da análise, os deputados aprovaram requerimento de urgência, o que permitiu levar a proposta direto ao plenário, pulando etapas regimentais.

Benevides intensificou as conversas com lideranças do Centrão às vésperas da votação para garantir os votos necessários à aprovação. Para acomodar as demandas dos deputados e evitar mudanças ao texto, o governo acenou nas negociações com a possibilidade de discutir as sugestões em um novo projeto.

O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), defendeu que a proposta fosse aprovada ainda hoje para evitar um contingenciamento ainda maior de recursos do Orçamento. O petista, temporariamente exonerado do cargo para reassumir o mandato, afirmou que o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, deverá anunciar nesta terça, 24, um novo bloqueio de despesas. Na véspera, o Ministério da Fazenda reduziu as projeções de crescimento do PIB de 2% para 1,9% em 2026 e de 2,3% para 1,8% em 2027.

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O pacote aprovado pelo Congresso reduz o limite de crescimento dos gastos públicos e amplia as possibilidades de bloqueio de despesas. O projeto também prevê o corte de parte dos benefícios fiscais concedidos a empresas, mudanças nas regras de uso de créditos tributários e a redução temporária de alguns repasses da União a estados e municípios no âmbito da Lei Kandir. O texto estabelece ainda novas regras para limitar pagamentos acima do teto salarial do funcionalismo. Segundo o governo, as medidas devem gerar uma melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas públicas em 2027.