O relator do projeto de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados, Mauro Benevides Filho (União Brasil-CE), confirmou um acordo com sete bancadas para aprovar a matéria nesta segunda-feira (23/11). O grupo reúne PT, União Brasil, MDB, PP, PSD, PSB e PCdoB, totalizando 278 parlamentares. Para aprovar o texto, são necessários ao menos 257 votos.

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No início da tarde, o relator marcou reuniões com deputados do PL, que faz oposição ao governo, e do PSOL. A análise ocorrerá em sessão semipresencial prevista para as 18h. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), está em Brasília e aguarda a chegada dos congressistas.

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Tramitação e entendimentos

Mauro Benevides manteve o teor aprovado pelo Senado na semana anterior. A intenção é votar o texto sem modificações, encaminhando a medida diretamente para sanção presidencial. O parlamentar afirmou que conversou com líderes e bancadas para explicar os pontos e pontuou que o diálogo no Senado aliviou o impacto aos estados.

“Tenho procurado conversar com as bancadas e os líderes dos partidos para explicar as medidas. Acho que isso vai facilitar a aprovação”, afirmou Benevides.

O apoio firmado com o PT e o PCdoB envolveu uma promessa do ministro do Planejamento, Bruno Moretti, de buscar uma alternativa para não sacrificar investimentos após a sanção. O relator já havia apresentado uma proposta voltada a essa finalidade antes do envio do projeto pelo Poder Executivo.

Projeções orçamentárias

As contas apresentam projeções divergentes sobre a economia gerada. Enquanto o governo estima um impacto de R$ 56 bilhões, o relator prevê um resultado de R$ 72 bilhões até 2030, classificando os cálculos do Executivo como conservadores. O valor calculado pela consultoria do deputado será anunciado no plenário durante a leitura do parecer.

Benevides declarou que a aprovação nesta segunda-feira é importante para acalmar o mercado e facilitar a votação da proposta orçamentária para 2027 na Comissão Mista e Orçamento (CMO) do Congresso até 17 de dezembro.

O projeto amplia a capacidade de gestão e contenção da União por meio de mecanismos adicionais voltados ao cumprimento das metas de resultado primário: