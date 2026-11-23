O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (23/11), o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas públicas. Foram 353 votos a favor e 128 contrários. Agora, os deputados analisam os destaques apresentados para alterar o texto.

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O governo tem pressa para aprovar a matéria, que pode melhorar em até R$ 50 bilhões o Orçamento de 2027. O relator, deputado Mauro Benevides (União-CE), rejeitou as emendas e recomendou a aprovação do texto assim como veio do Senado, sem alterações.

A base governista trabalhou para que o texto fosse aprovado sem modificações. Isso porque, se passasse por alterações, a matéria já aprovada pelo Senado teria de retornar.

Mais cedo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (PT), destacou a importância da matéria ser aprovada hoje, como uma forma de evitar um maior montante a ser contingenciado pelo governo.

“Amanhã, o ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento. Se não votar isso hoje, vai disparar tudo e vai precisar de um contingenciamento muito maior”, afirmou o ministro a jornalistas ao chegar na Câmara.

Além da oposição, partidos governistas como o Psol e o PCdoB também criticaram a matéria. A Federação Rede-Psol declarou obstrução à votação do PLP. Em um movimento para pressionar os deputados a comparecerem à sessão, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação terá efeito administrativo.

O que diz o PLP

O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento. O teto atual, segundo o arcabouço fiscal, é de 2,5%. O gatilho seria acionado caso o resultado primário previsto pelo governo ao longo do ano cair abaixo do piso da meta fiscal.

O projeto também amplia, com exceções, de 10% para 20%, a redução de benefícios fiscais implementados em setores estratégicos. O texto ainda estabelece o prazo de 60 dias — contados da publicação da lei — para que o Congresso defina limites aos supersalários do funcionalismo público.

A matéria também altera a Lei Kandir para, entre 2027 e 2030, reduzir de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões os repasses da União a estados e municípios, com a recomposição linear sendo paga entre 2028 e 2030.

Além disso, o projeto veda que a receita obtida com o Imposto de exportação do petróleo seja contabilizada na Receita Corrente Líquida (RCL) para fins de cálculo das despesas mínimas. A medida pode interferir, por exemplo, nas despesas com a saúde, que tem o piso constitucional calculado com base na RCL.

Entre os exercícios de 2027 e 2030, o projeto também limita a R$ 3 bilhões ao ano a compensação previdenciária, ou seja, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de estados e municípios.

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O PLP também define que os repasses anuais do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) continuem sendo corrigidos pela variação da RCL da União, inclusive em 2027. A medida evita que o fundo perca cerca de R$ 1,8 bilhão do seu orçamento para o próximo ano.