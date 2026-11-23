O deputado federal André Janones (Rede) admitiu que houve uma "falha de comunicação" na discussão sobre o ajuste fiscal proposto pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O debate levou a uma divisão entre os críticos e os defensores da medida no campo esquerdista.

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Em uma entrevista ao "O Três News", Janones reconheceu a falha sobre o assunto, mas disse que a discussão se tornou "desproporcional". Para o parlamentar, o debate poderia ter acontecido após o fim da COP31, onde ele acompanhava o presidente.

"Não ia ser finalizada, a aprovação desse projeto, lá (na Turquia, onde aconteceu a COP31). Eu não entendi o porque não se podia esperar a gente voltar ao Brasil para aprofundar a discussão. Não vi essa urgência de ter que ser de hoje pra manhã, de não poder esperar um, dois dias enquanto a gente estava lá na COP. Porém, isso não significa que eu não reconheço que teve uma falha de comunicação, de não comunicar antes, de não debater antes (da viagem)", descreve o parlamentar.

"Eu assumo essa falha para mim, eu poderia ter buscado informações e ter trazido o debate de alguma maneira para as redes antes (...) porém, o tamanho em que se transformou essa discussão foi absolutamente desproporcional", complementa.

Críticas à esquerda e ataques recebidos

Após admitir que houve falha na comunicação, o deputado faz críticas ao campo esquerdista que, segundo ele, costumava dominar o debate nas redes sociais. Para ele, a parcela dos internautas da esquerda era de uma "esquerda acadêmica", que hoje critica o "Exército do Lula".

"A esquerda nas redes sociais, até um, dois meses atrás, era basicamente os formadores de opinião, a esquerda intelectualizada, acadêmica, que tem consciência crítica, que diz que eles sabem pensar com profundidade. E aí, o que que acontece depois das eleições? A gente promove o que eu estou chamando de digitalização do eleitor do presidente Lula. Aquele eleitor que ele defendia o Lula, mas ele não usava as redes sociais, até porque na grande maioria são pessoas muito simples", afirma o parlamentar.

"Essa esquerda a acadêmica, intelectualizada, ideológica, agora tem que dividir espaço com uma esquerda que ela não reconhece como esquerda porque, [para eles], não tem pensamento crítico. Então, para ela, a democracia, ela é composta só por quem sabe pensar, na concepção acadêmica. Então, aqueles que eles entendem que não têm condições de aprofundar o debate, não podem fazer parte da democracia, e aí eles chamam de gado", completa Janones.

Ainda segundo o parlamentar, a discussão, que classificou como desproporcional, gerou diversos ataques a Lula. O deputado cita ofensas em que o presidente era acusado de "estelionato eleitoral", e afirma que é preciso diferenciar críticas legítimas sobre a medida dos ataques pessoais.

"Tinham situações absolutamente diferentes, posição de parlamentares que, de forma legítima e democrática, ajudam o governo com críticas, que ajudam a modular. Tinham outras pessoas falando que a gente estava promovendo um tesouraço. E outras pessoas falando em estelionato eleitoral, pessoas estavam dizendo que o presidente era estelionatário", afirma o aliado do presidente.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos