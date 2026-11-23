O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou que é possível harmonizar a responsabilidade fiscal com a preservação de programas sociais. A autoridade monetária expôs essa visão nesta segunda-feira durante o evento Itaú BBA Macro Vision.

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Segundo Galípolo, a busca pela estabilidade nos preços representa o mandato primordial da política monetária, em meio a um cenário classificado por ele como mais desafiador.

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Ao analisar as contas da União, o presidente do BC afirmou que não há conflito entre responsabilidade orçamentária e medidas de assistência aos cidadãos. Em sua avaliação, a equipe econômica pode aperfeiçoar regras de despesas sem prejudicar as famílias de baixa renda.

“É possível preservar programas de benefício para aquelas pessoas que precisam realmente desses programas e, simultaneamente, visitar processos de gatilhos de regras que nós temos, que possam sugerir uma trajetória de um mix mais harmonioso”, declarou Galípolo.

O dirigente também pontuou que a valorização do salário mínimo nos últimos anos, embora fundamental para a renda das famílias, gera pressões sobre a inflação.

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Compromisso com a meta oficial

Galípolo descartou discussões sobre eventuais mudanças nos objetivos traçados para a inflação. Segundo o presidente da autarquia, o tema não faz parte dos debates da área econômica, e o Banco Central permanece focado no cumprimento das metas fixadas.