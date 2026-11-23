Rafael Fonteles não quer o desgaste da Fazenda e mira mais alto
Lula tem sido pressionado a decidir o quanto antes o nome que vai comandar a política econômica durante o quarto mandato
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Aliados dizem que são cada vez menores as chances de o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, assumir o Ministério da Fazenda.
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O motivo é simples: será um cargo de enorme desgaste político no Lula 4.
Fonteles sonha alto. Não esconde aos mais próximos (e não é de hoje) o desejo de ser presidente do Brasil, embora não vá admitir isso publicamente neste momento.
O governador ganhou protagonismo no entorno de Lula, mas a tendência é que não deixe o cargo no Executivo do Piauí.
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Nas últimas semanas, depois dos holofotes durante a campanha de segundo turno e de tanto fogo amigo dentro do PT, Fonteles optou por submergir um pouco.