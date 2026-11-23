Em jantar, Lula insiste em nome polêmico para o STF e desafia o Congresso
Presidente reafirma indicação de Jorge Messias, mas enfrenta resistência de Alcolumbre e ministros que preferem outro favorito
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O presidente Lula reafirmou em jantar com ministros do Supremo Tribunal Federal e a cúpula do Congresso Nacional que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF. Na conversa, o petista destacou que, apesar de manter a indicação de Messias, está aberto para conversar sobre outros nomes para a Corte.
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Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S.Paulo”, o chefe do Executivo se reuniu no sábado (21/11), no Palácio da Alvorada, com autoridades dos poderes Judiciário e Legislativo. Foram convidados para o encontro:
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ministros do STF Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes;
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presidente do Senado, Davi Alcolumbre;
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presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
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Articulação em torno de Rodrigo Pacheco
Alcolumbre, Motta e os quatro ministros da Corte teriam preferência pelo ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Rodrigo Pacheco para a vaga aberta. O ministro do TCU conta com apoio especial de Alexandre de Moraes e do presidente do Senado.
A escolha de Messias enfrentou resistência anterior. O nome do advogado-geral da União foi derrotado em abril, momento em que Lula enviou a indicação ao Senado. Os parlamentares foram liderados por Alcolumbre, que insistia no nome de Pacheco. Os congressistas derrotaram o presidente, que não indicou mais ninguém para o cargo desde a votação.
Cronograma e futuras aposentadorias
Lula pretende oficializar a indicação até o fim do ano. O posto no STF permanece vago há mais de um ano, situação decorrente da aposentadoria de Luis Roberto Barroso, ocorrida em outubro de 2025.
Ao longo do quarto mandato, o presidente terá ao menos duas novas vagas para preencher na composição do tribunal. As futuras oportunidades ocorrerão porque Cármen Lúcia e Luiz Fux também vão se aposentar.
Pauta econômica no Alvorada
A conversa entre os líderes não girou apenas em torno do STF. Lula conversou também sobre economia com os integrantes do encontro.
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Nesta segunda (23/11), o dólar chegou a R$ 6. A cotação ocorreu diante, entre outras coisas, da expectativa do mercado em relação a medidas de ajuste fiscal do governo.