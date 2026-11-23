O deputado federal Túlio Gadêlha (PSD-PE) afirmou que o parlamentar mineiro Nikolas Ferreira (PL) perderá os direitos políticos e ficará inelegível por 8 anos, devido à publicação de um laudo falso atribuído à Polícia Federal (PF), em setembro deste ano. O pernambucano cobrou que Nikolas seja responsabilizado por ter, supostamente, cometido um crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na ocasião citada pelo ex-candidato a Senador, em um vídeo, Nikolas postou a imagem de um relatório que negava que houvesse crime nas mensagens trocadas pelo deputado e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A Polícia Federal, no entanto, negou ter produzido o documento.

Na publicação, Gadêlha afirma que o mineiro cometeu um crime que derrubará não só a ele, mas os deputados do Partido Liberal eleitos em Minas Gerais por conta do quociente partidário. Para o pernambucano, a postagem do laudo falso tornará Nikolas inelegível.

"Você pode inventar mentira no Parlamento, que você vai perder credibilidade. Você pode usar IA para multiplicar a quantidade de apoiadores nos seus atos de rua, você só vai passar vergonha. Mas você não pode fraudar um laudo da Polícia Federal, dizendo que você não cometeu um crime, porque a fraude do laudo já é um crime em si. É isso que vai te deixar inelegível, Nikolas", diz Gadêlha, sobre o mineiro.

"Os 3 milhões de votos que você teve no estado de Minas Gerais vão ser anulados e você vai derrubar 10 deputados, Nikolas. Mentira tem perna curta, mas fraudar laudo é crime. A Meta vai precisar abrir os dados da sua publicação, porque isso é uma determinação da Justiça brasileira. E essa será a prova do crime que vai te deixar inelegível por 8 anos. Eu te avisei", completa.

Além do vídeo do deputado sobre uma possível cassação de Nikolas, internautas do campo esquerdista também pressionaram para que a PF investigue o deputado devido à publicação do laudo falso. A assessoria do parlamentar admitiu a postagem, mas afirmou que o parlamentar apagou o post ao descobrir a ilegitimidade.

Confira a publicação de Túlio Gadêlha nas redes sociais:

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia