A ex-governadora do Rio de Janeiro Rosinha Garotinho anunciou formalmente o término de seu casamento com Anthony Garotinho. A confirmação encerra uma união conjugal iniciada no ano de 1981. Ao longo dessas décadas de convivência, o casal construiu uma longa e marcante trajetória conjunta na política fluminense.

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Em comunicado, Rosinha apresentou os motivos que levaram ao rompimento. A ex-governadora afirmou textualmente que o término ocorreu "em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos".

Rosinha enfatizou também que as motivações pertencem unicamente a ambos. Na avaliação apresentada pela ex-governante, não cabem julgamentos externos direcionados à vida íntima e particular construída pelo casal.

Ao analisar as quase cinco décadas vividas ao lado do ex-governador, Rosinha ressaltou momentos de conquistas e dificuldades compartilhados entre os dois. Diante desse longo percurso, fez um apelo público: "peço, portanto, respeito à nossa privacidade, à nossa história e a tudo o que vivemos até aqui".

Carreira pública e núcleo familiar

Natural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Rosinha foi governadora do Rio de Janeiro entre 2003 e 2006 e prefeita de Campos dos Goytacazes de 2009 a 2016.

Durante o casamento com Anthony Garotinho, teve cinco filhos biológicos e adotou outras cinco crianças. Dois deles, Clarissa e Wladimir, também seguiram carreira política.

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Recentemente, Rosinha acompanhou compromissos eleitorais do ex-marido durante a campanha ao governo estadual. Procurado para comentar o fim do casamento, Garotinho não respondeu aos contatos até a publicação da reportagem.