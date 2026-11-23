Ministros do Supremo Tribunal Federal de alas opostas avaliam que Davi Alcolumbre (União-AP) está à frente de Rogério Marinho (PL-RN) na disputa pela presidência do Senado. É o que aponta a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal “O Globo”.

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Nas últimas duas semanas, magistrados da ala ligada a André Mendonça e integrantes do grupo próximo a Alexandre de Moraes receberam levantamentos de senadores. Os cálculos indicariam que Alcolumbre já teria os 41 votos necessários para assegurar sua reeleição ao comando da Casa.

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A contabilidade de Rogério Marinho

Rogério Marinho apresenta uma matemática diferente e sustenta que também possui votos suficientes para vencer a eleição interna.

O parlamentar calcula ter o apoio de 26 dos 28 votos da bancada do PL. A sigla se tornará a maior bancada do Senado a partir do próximo ano. A eleição será no fia 1º de fevereiro, logo após a posse dos senadores eleitos neste ano.

Integrantes do STF apontam que Alcolumbre possui dois fatores favoráveis na corrida pelo comando do Senado:

maior habilidade política;

ocupação atual da presidência da Casa, posto que permite negociar apoios e oferecer espaços aos colegas.

Apesar desses pontos favoráveis ao parlamentar do União Brasil, os ministros calculam que a disputa pela presidência será apertada.

Interesses do STF na eleição

Os membros da corte acompanham a sucessão de perto. Amigo de Alexandre de Moraes, Alcolumbre figura como o nome preferido da maioria dos integrantes do tribunal.

Os magistrados encaram a permanência do atual presidente no comando do Senado como garantia de que pedidos de impeachment contra membros da corte não vão prosperar.

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Rogério Marinho já sinalizou posição contrária ao indicar que, se for eleito presidente da Casa, dará andamento ao menos ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.