Alcolumbre x Marinho: Ministros do STF avaliam número de votos para o comando do Senado
Levantamentos informais agitam os bastidores da Suprema Corte
compartilhe
Ministros do Supremo Tribunal Federal de alas opostas avaliam que Davi Alcolumbre (União-AP) está à frente de Rogério Marinho (PL-RN) na disputa pela presidência do Senado. É o que aponta a coluna da jornalista Bela Megale, do jornal “O Globo”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Nas últimas duas semanas, magistrados da ala ligada a André Mendonça e integrantes do grupo próximo a Alexandre de Moraes receberam levantamentos de senadores. Os cálculos indicariam que Alcolumbre já teria os 41 votos necessários para assegurar sua reeleição ao comando da Casa.
Leia Mais
-
Marinho vai rodar o país e apostar em pressão de bolsonaristas para presidir o Senado
-
Como Motta e Alcolumbre se movem para tentar ficar no comando do Congresso
-
Traição e bastidores: o plano da direita para derrubar Alcolumbre
A contabilidade de Rogério Marinho
Rogério Marinho apresenta uma matemática diferente e sustenta que também possui votos suficientes para vencer a eleição interna.
O parlamentar calcula ter o apoio de 26 dos 28 votos da bancada do PL. A sigla se tornará a maior bancada do Senado a partir do próximo ano. A eleição será no fia 1º de fevereiro, logo após a posse dos senadores eleitos neste ano.
Integrantes do STF apontam que Alcolumbre possui dois fatores favoráveis na corrida pelo comando do Senado:
-
maior habilidade política;
-
ocupação atual da presidência da Casa, posto que permite negociar apoios e oferecer espaços aos colegas.
Apesar desses pontos favoráveis ao parlamentar do União Brasil, os ministros calculam que a disputa pela presidência será apertada.
Interesses do STF na eleição
Os membros da corte acompanham a sucessão de perto. Amigo de Alexandre de Moraes, Alcolumbre figura como o nome preferido da maioria dos integrantes do tribunal.
Os magistrados encaram a permanência do atual presidente no comando do Senado como garantia de que pedidos de impeachment contra membros da corte não vão prosperar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Rogério Marinho já sinalizou posição contrária ao indicar que, se for eleito presidente da Casa, dará andamento ao menos ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.