Reeleito para o quarto mandato com apoio parlamentar reduzido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ampliar o uso de decretos a partir de 2027. O instrumento permite alterar regras de políticas públicas, regulamentar leis e elevar determinados tributos sem aprovação prévia de deputados e senadores.

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Levantamento do jornal "O Estado de S. Paulo" aponta que os decretos com potencial de modificar regras e políticas saltaram de 277 no segundo mandato de Dilma Rousseff para 1.029 no terceiro governo Lula. O número supera gestões anteriores e fica atrás somente de Jair Bolsonaro, que editou 1.251 atos semelhantes em seu mandato. A contagem desconsidera medidas administrativas rotineiras.

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Conflitos e reação do Legislativo

O Congresso reage por meio de projetos de decreto legislativo (PDLs), ferramentas que suspendem decisões do Executivo. Na terceira gestão de Lula, parlamentares apresentaram 1.105 propostas desse tipo. O volume supera os dois primeiros mandatos petistas, que registraram 116 e 140 textos, ficando abaixo apenas dos 1.506 registros da gestão Bolsonaro.

As disputas envolveram diferentes momentos ao longo do mandato:

regras sobre compra, posse e porte de armas de fogo em 2023;

mudanças no marco legal do saneamento, exigindo nova negociação e revogação de atos;

diretrizes para o uso da força policial em 2024;

elevação de alíquotas do IOF em 2025, derrubada pelo Congresso e restabelecida em parte pelo Supremo Tribunal Federal (STF);

regulamentação de plataformas digitais e proteção de mulheres na internet em 2026.

Articulação e base reduzida para 2027

Ouvido pelo “Estadão”, o cientista político Lúcio Rennó, professor da Universidade de Brasília (UnB), avalia que a opção por decretos reflete a dificuldade de articulação com um Congresso fragmentado e distante ideologicamente. Lula iniciará 2027 com 124 deputados e 16 senadores aliados, a menor bancada de início de mandato desde Fernando Collor.

O professor Leandro Consentino, do Insper, pontua que a execução obrigatória de emendas individuais desde 2015 ampliou o controle parlamentar sobre o Orçamento federal. A autonomia financeira reduz a dependência dos parlamentares em relação ao Executivo e intensifica os atritos institucionais sobre os atos presidenciais.

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Diante do cenário, o governo planeja explorar divisões internas na própria direita. O vice-líder governista na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou que a gestão buscará atrair legendas do Centrão que perderam espaço com o avanço do PL.