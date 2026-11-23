Dois em cada três militares passam para a reserva antes dos 50 anos no Brasil, enquanto menos de 1% atua até os 60. Sem exigência de idade mínima, a média de idade para a inatividade nas Forças Armadas é de 48,9 anos, mantendo a remuneração integral do posto e a paridade de reajustes com o pessoal da ativa. O levanatamento é do jornal “O Globo”.

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O modelo gerou um déficit de R$ 53 bilhões no ano passado, montante coberto pelo Tesouro Nacional. O governo desembolsou R$ 62,6 bilhões no pagamento de inativos e pensionistas, enquanto a arrecadação obtida com as contribuições da categoria somou R$ 9,6 bilhões.

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Descompasso com as regras gerais

Estudo do economista Rogério Nagamine aponta que o rombo na previdência militar cresceu quase 13% entre 2019 e 2025. Em 2025, cerca de 25% das 171.148 aposentadorias duravam 21 anos ou mais. O gasto com inativos chegou a representar 1,8 vez a despesa destinada aos militares da ativa.

A reforma da previdência de 2019 estipulou idades mínimas de 65 anos para homens e 62 para mulheres nos setores público civil e privado, com pedágio de 100%. No regime militar, o tempo de serviço subiu de 30 para 35 anos, com pedágio de 17%, sem fixação de idade mínima.

As pensões também apresentam regras distintas em comparação ao INSS. Filhas de militares com pagamentos vitalícios reúnem 154 mil pessoas, o correspondente a 64% dos 241 mil pensionistas por morte. O benefício vitalício terminou em 2001, mas segue vigente para quem pagou acréscimo de 1,5% na contribuição.

Tramitação e ajustes fiscais

A categoria ficou fora do pacote fiscal aprovado no Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados. Uma proposta elaborada pelo governo em 2024 sugere idade mínima de 55 anos a partir de 2032 com pedágio de 9%, mas a matéria permanece parada sem articulação do Palácio do Planalto.

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Especialistas reforçam a importância de rever o sistema para evitar sobrecarga em outras áreas do Orçamento diante do envelhecimento da população. O consultor Bernardo Schettini lembra que nações como Alemanha, Itália, Portugal e Reino Unido já realizaram reformas para assegurar a participação militar no esforço fiscal.