BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reservou R$ 8,8 bilhões na proposta de Orçamento de 2027 para reajustes salariais de servidores do Poder Executivo, mas o valor é insuficiente para garantir a reposição da inflação para todo o funcionalismo no ano que vem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No projeto, o governo não é obrigado a detalhar como usará o dinheiro, nem qual é a correção programada, mas duas pessoas do Executivo com conhecimento sobre o tema reconheceram à Folha, sob reserva, que a verba pode não cobrir um reajuste linear pela inflação.

Representantes das categorias também veem risco de a atualização dos salários ficar em patamar abaixo da variação dos preços. Ou seja, haver uma perda em termos reais (já descontada a inflação).

O Orçamento deste ano reservou R$ 350,4 bilhões para o pagamento de pessoal no Executivo, descontados precatórios (sentenças judiciais) e o custeio de salários do pessoal de segurança, educação e saúde do Distrito Federal - que são responsabilidade da União por meio do FCDF (Fundo Constitucional do DF).

Um gasto de R$ 8,8 bilhões equivale a uma correção de menos de 3% sobre a folha de 2026.

As projeções do Boletim Focus, do Banco Central, indicam que os economistas preveem que o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) feche o ano em 4,49%. O INPC mede a inflação para famílias que ganham até cinco salários mínimos e é um dos principais índices de referência para negociações salariais.

Responsável pela gestão de pessoal, o MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) afirmou, em nota, que o Orçamento de 2027 autoriza despesas de R$ 361,5 bilhões com o pessoal do Executivo, incluindo empregados de estatais dependentes do Tesouro Nacional - isto é, que precisam de alguma verba da União para bancar gastos operacionais, como salários e custeio administrativo.

A pasta disse ainda que os valores citados como referência para despesas com pessoal constituem uma "peça autorizativa". "Isso significa que as referidas despesas serão efetivamente endereçadas a partir de janeiro de 2027, após as deliberações do Legislativo", afirmou. Os R$ 361,5 bilhões são toda a verba para pessoal, o que inclui pagar os salários que já existem e os R$ 8,8 bilhões reservados para reajuste.

Segundo técnico ouvido pela reportagem, o governo pode optar novamente por fazer algumas reestruturações de carreira, o que permite distribuir os reajustes de forma não linear. Mas o formato da negociação ainda será definido ao longo do ano que vem.

O presidente do Fonacate (Fórum Nacional das Carreiras Típicas de Estado), Rudinei Marques, diz que a entidade vai cobrar a reposição de perdas inflacionárias para todos os servidores.

"Agora vamos começar as cobranças. O governo federal reservou R$ 9 bilhões para o reajuste de 2027, mas esse valor não é suficiente nem mesmo para recompor a inflação prevista. Teremos que reforçar o Orçamento", disse.

Integrantes da equipe do governo avaliam ser difícil haver uma revisão no valor previsto, sobretudo em um momento em que a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é cobrada por medidas de equilíbrio nas contas públicas.

Além da verba para reajustes, o Orçamento prevê outros R$ 3,3 bilhões para novos provimentos (nomeação de servidores aprovados em concurso).

O governo, em tese, até teria espaço para ampliar a despesa com pessoal em 2027, pois o gatilho do arcabouço fiscal que vai travar esses gastos a partir do ano que vem deixou uma folga de R$ 8 bilhões. No entanto, para usar todo o limite permitido, a equipe econômica precisaria cortar recursos de outras rubricas para remanejar os valores, algo considerado pouco provável.

Em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o presidente concedeu um reajuste linear de 9% aos funcionários do Executivo federal, numa tentativa de repor uma parcela das perdas sofridas em anos anteriores -grande parte das categorias estava sem reajuste desde o início de 2017.

Já em 2024, o Ministério da Gestão organizou as mesas de negociação para fechar acordos específicos por categoria. Alguns deles previram um aumento no número de níveis da carreira, o que foi visto como uma espécie de reforma administrativa silenciosa, já que os novos servidores vão demorar mais tempo para alcançar o topo da carreira, onde estão os maiores salários.

Esses acordos foram implementados gradualmente desde o fim de 2024 até a metade deste ano.

Por se tratar de um ano eleitoral, o governo Lula não fechou novos acordos com sindicatos de servidores públicos em 2026.

A interlocutores a ministra Esther Dweck (Gestão) já afirmou que o governo não poderia deixar parcelas de reajuste contratadas para 2027 em diante, pois isso afrontaria a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que contrataria despesas para um novo mandato presidencial. Por isso, o governo apenas reservou a verba para as negociações.

A tendência é que as mesas sejam retomadas a partir de janeiro, para verificar a possibilidade de novos aumentos salariais.

Durante a campanha eleitoral, a ministra reforçou a posição do governo Lula de manter a valorização salarial para os servidores. Em entrevista à Folha, em agosto, Esther disse que deixar o funcionalismo sem reajuste seria insustentável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Congelamento de salário não é reforma administrativa. Deixar as pessoas tendo perda de poder de compra todos os anos é insustentável. Nenhum trabalhador vai trabalhar com perdas inflacionárias permanentes. O governo Lula tem uma política de não ter perdas reais para os servidores. Isso aconteceu nos dois mandatos dele e neste", afirmou, na época.