BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal planeja comprar três carros com blindagem pesada, resistentes a tiros de fuzil, para a segurança do presidente Lula (PT) e outras autoridades nacionais e estrangeiras que visitarem o Brasil.

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Os veículos poderão ser usados tanto para transportar diretamente a autoridade como para operações de apoio tático nessas operações.

Os três veículos de segurança presidencial devem custar cerca de R$ 3,8 milhões cada um, somando R$ 11,4 milhões, conforme antecipado pelo UOL. A medida é parte de um pregão internacional de R$ 207,5 milhões da PF para a compra de 225 veículos blindados.

Os estudos anexados ao processo de compra afirmam que veículos como os buscados para segurança presidencial nunca foram adquiridos pela corporação.

"Para a proteção do senhor presidente da República, bem como de outras autoridades, é necessário o emprego de viaturas blindadas de maior capacidade de proteção, não obstante a necessidade de serem empregadas viaturas com blindagem compatível com a ameaça, para os demais casos", afirma a PF na documentação do processo.

O pregão foi aberto em 17 de novembro e receberá propostas até 4 de dezembro. As informações estão na página de contratações públicas do governo federal.

O processo de compra estipula que os veículos serão destinados "à proteção de chefes de Estado, autoridades submetidas a elevado grau de ameaça e operações de segurança presidencial". A PF busca carros com "alto desempenho dinâmico" capazes de "evadir rapidamente" em caso de necessidade.

Os modelos devem ser do tipo sedã com capacidade mínima para cinco pessoas. Também devem ter motor a diesel, gasolina, flex ou híbrido, sendo descartados os veículos movidos só a eletricidade.

A autonomia mínima com blindagem para o carro ser elegível no processo de licitação é de 200 km. O tempo máximo de aceleração de 0 a 100 km/h é de 7,5 segundos. O peso do reforço de segurança reduz a autonomia e a agilidade de carros blindados em relação a modelos comuns.

Também são proibidos na licitação dos três carros presidenciais modelos com teto solar, característica considerada uma brecha de segurança.

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Os documentos da Polícia Federal mencionam como argumento o assassinato, em 2007, da então primeira-ministra do Paquistão Benazir Bhutto. Ela sofreu um atentado a tiros enquanto acenava a apoiadores a partir do teto solar do carro onde estava. Outros ataques contra autoridades são citados para sustentar a necessidade dos novos veículos.