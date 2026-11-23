O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta segunda-feira (23/11), a urgência do projeto de lei complementar (PLP) que traz propostas de ajuste fiscal das contas públicas. Com isso, a matéria pode ser votada diretamente em Plenário, sem passar pela análise das comissões. Foram 318 votos a favor e 135 contrários.

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O projeto foi aprovado pelo Senado Federal na semana passada e deve ser votado ainda nesta segunda pelo Plenário da Câmara. O governo tem pressa para aprovar a matéria, que viabiliza o Orçamento de 2027.

A base governista trabalha para que o texto seja aprovado sem modificações. Isso porque, se passar por alterações, a matéria já aprovada pelo Senado teria de retornar à Casa Alta.

Mais cedo, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães (PT), afirmou que há um compromisso do presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), para que a votação da matéria ocorra ainda hoje.

“Porque precisamos da votação hoje? Amanhã, o ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento. Se não votar isso hoje, vai disparar tudo e vai precisar de um contingenciamento muito maior”, afirmou o ministro a jornalistas ao chegar na Câmara.

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Há sete destaques protocolados. Eles são tentativas de alterar o texto vindo do Senado e são analisados pelos deputados após a aprovação do texto-base. Até então, foram apresentadas 50 emendas à matéria e o relator, deputado Mauro Benevides (União-CE), deve apresentar um parecer sobre elas.

Em um movimento para pressionar os deputados a comparecerem à sessão, Motta determinou que a votação terá efeito administrativo.

O que diz o PLP

O projeto possibilita que o crescimento das despesas primárias seja limitado a 2% ao ano, a partir de 2027, mediante contingenciamento. O teto atual, segundo o arcabouço fiscal, é de 2,5%. O gatilho seria acionado caso o resultado primário previsto pelo governo ao longo do ano cair abaixo do piso da meta fiscal.

O projeto também amplia, com exceções, de 10% para 20%, a redução de benefícios fiscais implementados em setores estratégicos. A matéria também altera a Lei Kandir para, entre 2027 e 2030, limitar em R$ 2 bilhões os repasses da União a estados e municípios, com a recomposição linear sendo paga entre 2028 e 2030.

Além disso, veda que a receita obtida com o Imposto de exportação do petróleo seja contabilizada na RCL para fins de cálculo das despesas mínimas. A medida pode interferir, por exemplo, nas despesas com a saúde, que tem o piso constitucional calculado com base na RCL.

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Entre os exercícios de 2027 e 2030, o projeto também limita a R$ 3 bilhões ao ano a compensação previdenciária, ou seja, o valor que a União paga aos regimes próprios de previdência de estados e municípios.