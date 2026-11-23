Os médicos que acompanham Jair Bolsonaro informaram, nesta segunda-feira (23/11), que o ex-presidente apresentou melhora significativa após a retirada de um acúmulo de fibras alimentares do estômago e de parte do intestino delgado. O material, identificado durante uma endoscopia, provocava dificuldade no trânsito intestinal e contribuía para a distensão abdominal.

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A equipe também diagnosticou uma pneumonia broncoaspirativa bilateral, após um episódio de vômito no domingo (22/11). Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, mas, diante da evolução clínica, os médicos optaram por manter o tratamento conservador e afastaram, neste momento, a necessidade de uma intervenção cirúrgica.

O cardiologista Brasil Caiado, responsável pelo acompanhamento do ex-presidente, explicou que a nova avaliação do quadro ocorreu depois de uma piora apresentada na tarde de domingo. Bolsonaro teve aumento da distensão abdominal, intensificação das dores, queda na saturação de oxigênio e calafrios após um episódio de vômito. Os sintomas levaram a equipe a solicitar novos exames de urgência, incluindo outra tomografia do abdômen.

“Naquele momento que nós trouxemos para o hospital, ele foi imediatamente submetido a alguns exames, o principal deles a tomografia computadorizada do abdômen, que mostrou uma suboclusão no intestino delgado”, afirmou Caiado.

Inicialmente, os médicos decidiram evitar uma cirurgia em razão do histórico de múltiplas intervenções abdominais de Bolsonaro e da estabilidade clínica apresentada na chegada ao hospital. A opção foi observar a evolução do quadro e tentar reverter a obstrução por meio de medidas clínicas. Segundo Caiado, o ex-presidente permaneceu estável no sábado (21) e na manhã de domingo, mas apresentou uma mudança no estado de saúde durante a tarde.

A piora também levou à identificação de uma pneumonia broncoaspirativa bilateral. De acordo com o cardiologista, o quadro ocorreu depois do episódio de vômito e foi favorecido pela condição de hipotonia esofágica do ex-presidente, que o torna mais suscetível à broncoaspiração, quando conteúdo do estômago ou da boca é aspirado para as vias respiratórias.

“Isso nos preocupou bastante ontem à tarde”, relatou. Caiado acrescentou que a pneumonia foi identificada em estágio inicial e em proporção menor do que a observada durante a internação de Bolsonaro em março. A equipe iniciou imediatamente o tratamento com antibióticos por via intravenosa. Nas primeiras 24 horas, segundo o médico, houve boa resposta à medicação.

Outro problema identificado durante a investigação foi a dificuldade de funcionamento da sonda nasogástrica, utilizada para retirar o conteúdo acumulado no estômago. Apesar das tentativas de aspiração e lavagem, os médicos perceberam que praticamente não havia saída de resíduos. O cirurgião Cláudio Birolini, que acompanha Bolsonaro desde 2025, sugeriu a substituição do dispositivo e identificou que a sonda estava obstruída.

“Na troca da sonda, notei que ela estava entupida. E, junto com a retirada da sonda, veio um material alimentar fibroso, espesso. Isso nos fez mudar a forma de entender aquela situação”, explicou Birolini.

A partir da identificação do material, os médicos investigaram os hábitos alimentares recentes do ex-presidente. Segundo o cirurgião, Bolsonaro havia intensificado, nas últimas semanas e meses, o consumo de fibras alimentares, como verduras, saladas e frutas, inclusive com casca. A hipótese levantada foi de que a ingestão desse tipo de alimento tivesse contribuído para a formação de acúmulos no sistema digestivo.

A endoscopia confirmou a presença de grande quantidade de material fibroso no estômago. Os médicos identificaram também resíduos no duodeno, primeira porção do intestino delgado. O material recebeu o nome técnico de fitobezoares, massas formadas pelo acúmulo de fibras vegetais e outros resíduos alimentares que não são adequadamente digeridos.

Durante o procedimento, parte desse conteúdo foi retirada do estômago e do duodeno. A intervenção resultou em melhora da distensão abdominal e do desconforto. Segundo Birolini, a descoberta mudou a condução do tratamento, que deixou de ter uma perspectiva predominantemente cirúrgica.

“Então, nesse momento, o tratamento deixa de ser primariamente cirúrgico e passa a ser o tratamento clínico”, afirmou o cirurgião. Ele explicou que uma operação em casos de suboclusão ou obstrução intestinal costuma ser indicada em situações específicas, como quando há sinais de sofrimento intestinal, comprometimento vascular ou perfuração.

O médico ressaltou que a equipe passou os primeiros dois dias avaliando a evolução do quadro sem conseguir identificar com clareza a causa daquela obstrução. Bolsonaro estava havia aproximadamente um ano e meio sem apresentar sintomas semelhantes. A presença das aderências intestinais, no entanto, já era conhecida e representa um fator de risco para novos episódios.

As aderências são faixas de tecido cicatricial que podem se formar após cirurgias e unir estruturas internas do abdômen. No caso de Bolsonaro, são consequência das sucessivas intervenções realizadas depois do atentado a faca sofrido durante a campanha presidencial de 2018. Segundo Birolini, essas aderências são persistentes e não existe tratamento capaz de eliminá-las definitivamente.

“Quando você forma aderências intestinais, o intestino perde a mobilidade dentro do abdômen, fica numa posição mais ou menos fixa. E qualquer evento que crie uma dificuldade ao trânsito pode desencadear um quadro de suboclusão ou obstrução intestinal”, explicou.

O cirurgião acrescentou que a equipe não havia identificado inicialmente um motivo específico para a obstrução, justamente porque o ex-presidente estava há cerca de um ano e meio sem manifestações do problema. A descoberta dos fitobezoares, associada à mudança recente na alimentação, permitiu aos médicos estabelecer uma hipótese para o episódio.

Além da retirada do material por endoscopia, a equipe pretende utilizar medicamentos para tentar dissolver as fibras que ainda podem estar no intestino delgado. A medida busca evitar que o conteúdo acumulado no estômago avance pelo trato digestivo e provoque novas dificuldades na passagem intestinal.

Caiado explicou que a quantidade de fibras encontrada no estômago era elevada e que, por isso, existe a possibilidade de parte desse material ainda estar no intestino. A equipe também acompanha o funcionamento intestinal por meio de exames de imagem e avaliação clínica.

Apesar da melhora relatada, Bolsonaro continua na UTI, sem previsão de alta hospitalar. A permanência na unidade permite o acompanhamento mais próximo das condições respiratórias e intestinais, especialmente diante do episódio de broncoaspiração e do histórico de complicações abdominais.

Histórico de cirurgias

A atual internação está relacionada a um histórico de problemas intestinais que começou após o atentado a faca sofrido por Bolsonaro em 6 de setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG). O ferimento atingiu o intestino e exigiu uma cirurgia de emergência. Desde então, o ex-presidente passou por diversas intervenções para corrigir complicações decorrentes da lesão, entre elas procedimentos para reconstrução do trânsito intestinal, correção de hérnias e tratamento de aderências.

Em abril de 2025, Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de grande porte para tratar uma obstrução intestinal. O procedimento durou aproximadamente 12 horas e teve como objetivo liberar aderências e reconstruir estruturas do sistema digestivo. Desde então, o ex-presidente continuou sob acompanhamento médico em razão das consequências do atentado.

A nova internação começou na sexta-feira (20), quando ele apresentou dores abdominais intensas e foi levado ao Hospital DF Star. A primeira tomografia identificou uma suboclusão no intestino delgado, inicialmente tratada sem cirurgia. A piora registrada no domingo levou à realização de novos exames, que identificaram a pneumonia broncoaspirativa e os fitobezoares.

Prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária em Brasília, após condenação a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista, por sua participação na tentativa de ruptura da ordem democrática após as eleições de 2022. A execução da pena está sob responsabilidade do Supremo Tribunal Federal (STF), com decisões do ministro Alexandre de Moraes.

Durante a internação, o ministro autorizou medidas específicas para a permanência do ex-presidente no hospital, incluindo a retirada temporária da tornozeleira eletrônica, que deverá ser recolocada após a alta. A custódia permanece sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal, com monitoramento ininterrupto no hospital.

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A hospitalização não suspende o cumprimento da pena nem altera o regime determinado pelo STF. As condições estabelecidas por Moraes continuam válidas, com adaptações necessárias ao período de tratamento médico.