SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mais recente internação de Jair Bolsonaro (PL), admitido na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, aprofundou o racha na família com novo atrito público entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e Carlos Bolsonaro (PL), o único entre os filhos mais velhos do ex-presidente que continua no Brasil.

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Bolsonaro foi levado ao hospital na sexta-feira (20) com dores abdominais. Michelle estava em viagem a Israel e voltou ao país diante da notícia.

Quando anunciou a internação do pai, Carlos publicou no X uma mensagem interpretada como um recado para a madrasta, com quem não tem boa relação: "Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito".

No domingo (22), ao escrever nas redes sobre o estado do marido, Michelle rebateu: "Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida".

Ao longo do fim de semana, a ex-primeira-dama foi alvo de uma série de ataques de militantes bolsonaristas no X, que a acusavam de ter abandonado Jair em um cenário de vulnerabilidade. Alguns se referem a ela pelo sobrenome de solteira, Firmo, para sugerir que Michelle não faz parte, verdadeiramente, da família Bolsonaro.

Outros a defenderam, dizendo que a internação era imprevisível e que o ex-presidente poderia ficar sob os cuidados de outra pessoa.

No dia 15, antes de deixar o país, Michelle afirmou nas redes que tiraria dez dias de descanso com "aval" e "incentivo" do marido. Disse, também, que a filha mais velha, Letícia Firmo, de 24 anos, ajudaria nos cuidados do padrasto. Na ocasião, a ex-primeira-dama já havia sido criticada pela viagem.

"Há quem tenha interesse em saber da minha vida privada, mas, como não encontra informações publicadas por mim, começa a conspirar", escreveu.

No fim de semana, Carlos também foi criticado por compartilhar detalhes sobre a saúde do pai, expondo sua vulnerabilidade, como costuma fazer em situações de agravamento do quadro do ex-presidente.

Desta vez, o ex-vereador postou uma imagem do pai com uma sonda alimentar e escreveu: "Nos momentos mais difíceis deste processo, já houve mais de 1 litro de vômito e sucção contínua via sonda em períodos agudos de mal-estar".

Alguns políticos do PL procurados pela reportagem não quiseram comentar a disputa entre Carlos e Michelle, sugerindo que se trata de uma questão familiar.

Um afirmou, sob reserva, que existe um cansaço entre o grupo com as brigas no clã -que Michelle teria direito a alguns dias de descanso e que o enteado não deveria provocá-la, mas que ela também não precisava revidar.

Este interlocutor avalia que Carlos pode estar tentando ocupar o vácuo deixado pela fuga dos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro do Brasil, isolando Michelle, que pertence a outro grupo no partido. Políticos do campo ponderam que ele não tem, porém, capacidade de articulação política para galgar uma posição de liderança na legenda.

Desde o período eleitoral, Carlos tem sido mais vocal nas redes com vídeos gravados no formato de selfie. No último mês, tem repassado informações e impressões após as visitas ao pai, que está em prisão domiciliar, condenado por tentativa de golpe de Estado. Também costuma marcar os irmãos em suas publicações, sinalizando que estão do mesmo lado.

Um terceiro integrante do PL ouvido pela reportagem concorda que ele pode ter a intenção de liderar o campo com a ausência dos irmãos, mesmo que essa não seja uma estratégia direta.

Disse, também, que o correligionário foi, de certa forma, forçado a se posicionar sobre a internação de Jair, já que Michelle não estava no país. Declara que é natural que ele ganhe protagonismo com a lacuna deixada pelos irmãos, especialmente com o mandato que assumirá no Senado.

Enteado e madrasta foram eleitos senadores por Santa Catarina e pelo Distrito Federal, respectivamente, e precisarão conviver na bancada.

Em março de 2025, em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, Michelle confirmou o rompimento definitivo com Carlos. A ex-primeira-dama revelou que o distanciamento começou no início do casamento devido à rejeição do enteado pelo fato de ela ser 27 anos mais nova que o ex-presidente.

"Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo."

O atrito entre Michelle e os filhos do marido escalou na pré-campanha deste ano. Em junho, a ex-primeira-dama publicou um vídeo afirmando que havia sido desrespeitada e maltratada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), que concorreria à Presidência.

A declaração pública da madrasta obrigou o enteado a se desculpar, considerando que, assim como o pai, ele enfrentava dificuldades em consolidar apoio entre as mulheres, como indicavam as pesquisas eleitorais.

Durante a campanha, Eduardo Bolsonaro expôs insatisfação tratada nos bastidores havia meses diante da falta de apoio de Michelle à candidatura de Flávio. A ex-primeira-dama não se engajou na corrida eleitoral mesmo após as desculpas do enteado.

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Seu entorno afirmava que ela havia ficado decepcionada com a escolha do ex-presidente pelo filho para concorrer à Presidência -Michelle era tratada como uma possível vice caso o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tivesse sido o candidato do bolsonarismo.