Ana Elisa defende esquerda crítica ao governo: 'Só servimos na hora do voto'
Parlamentar ressalta papel da comunidade estudantil nas eleições e afirma que movimento social tem o direito de cobrar por mudanças
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A deputada federal eleita por Minas Gerais, Ana Elisa Santos Silva, discursou no Anfiteatro da Reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) na última segunda-feira (16/11). Ana Elisa foi convidada para a conferência "Futuros que Ousamos Inventar", que integrou a programação do Fórum 20 de Novembro Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, e sua fala voltou a repercutir nas redes sociais nesta segunda-feira (23/11).
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Durante a fala, a parlamentar rebateu as críticas direcionadas aos Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e à União Nacional dos Estudantes (UNE) nas redes sociais, após as organizações manifestarem oposição ao ajuste fiscal.
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Ana Elisa ressaltou a atuação dos estudantes no processo eleitoral e defendeu o posicionamento das entidades. Conforme afirmou a parlamentar: "é sempre bom lembrar para quem está falando mal dos DCEs que quem elegeu o presidente Lula foi a universidade. Então, quando a universidade quiser cobrá-lo, quando a universidade quiser fazer movimento, quando a universidade quiser ser ouvida, ela tem direito".
Ana Elisa saiu em defesa de quem está criticando o ajuste fiscal e sendo atacado.— Danilo Torres (@Danilo50101) November 23, 2026
"Nós que somos tachados como esquerda radical só servimos na hora do voto. Nós elegemos e queremos cobrar. E tenho certeza que o Lula não se incomoda com cobrança".
Ela foi ovacionada na UFRB.
Vão tentar queimar a maior liderança jovem do PT também!?
Cobrança política e presença nas ruas
A deputada também avaliou as críticas direcionadas a grupos partidários. Segundo declarou a congressista: "nós, que somos taxados como esquerda radical, só servimos na hora do voto. Mas agora nós vamos mostrar que não. Nós elegemos, nós queremos cobrar, nós cobraremos e eu tenho certeza que o presidente Lula não se incomoda com cobrança".
Ana Elisa acrescentou que agentes políticos ocupam o papel de servidores do povo e necessitam dessa fiscalização. A parlamentar afirmou que a mobilização popular contínua será indispensável durante os quatro anos de mandato para garantir a ampliação dos direitos de povos originários e de pessoas afrodescendentes.
A deputada comparou as prioridades orçamentárias discutidas no parlamento. Ana Elisa classificou como um escárnio a destinação de 95 iPhones para senadores enquanto setores apontam o programa Bolsa Família de R$ 600 como o problema econômico do Brasil.
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Ao abordar a correlação de forças no Congresso Nacional, a parlamentar reconheceu que adversários formam a maioria na Câmara. Entretanto, sustentou que o movimento social reúne 64 milhões de pessoas nas ruas para atuar politicamente, desde que não ocorra desmobilização popular.