O deputado federal André Janones (Rede) comemorou a aprovação do ajuste fiscal proposto pelo governo Lula. Durante a declaração de seu voto na Câmara dos Deputados sobre o tema, o parlamentar afirmou que a medida "enterra o tesouraço da extrema direita".

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Segundo o deputado mineiro, a aprovação do texto, que aconteceu nesta segunda-feira (23/11), não seria um motivo para comemorar, já que entende que o governo não gostaria de enviar um ajuste fiscal nas contas públicas, apesar de necessário. Para Janones, no entanto, a vitória sobre a extrema-direita é um motivo para celebração.

"Ao ver a extrema-direita utilizar a tribuna para mentir e atacar a tentativa de ajuste fiscal, eu mudei de opinião (sobre a comemoração). Eu entendo que o dia de hoje é um dia para a gente comemorar, sim, porque é o dia em que a gente enterra de uma vez por todas a tentativa de tesouraço da extrema-direita proposta por Flávio Bolsonaro", declarou o parlamentar.

De acordo com o aliado do presidente, a votação favorável ao ajuste fiscal é um recado ao mercado financeiro e à extrema-direita, de que Lula cumprirá as propostas feitas durante sua campanha eleitoral.

"Mandamos um recado claro de que Luiz Inácio Lula da Silva não será refém do mercado financeiro, não será refém da extrema direita e colocará em prática todos os projetos que ele se propôs a colocar junto à população brasileira. O Brasil está em festa hoje, nesse 23 de novembro, em que a gente enterra o tesouraço e a tentativa de arrancar dinheiro da saúde e dos direitos sociais do povo brasileiro", finalizou o deputado.

A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) para o ajuste fiscal nas contas públicas por 353 votos a favor, contra 128 contrários. Após a aprovação da medida proposta por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os parlamentares agora analisarão os destaques para uma possível alteração no texto.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.