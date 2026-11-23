O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), será uma das atrações da festa de Réveillon promovida pelo Estrela do Oeste Clube, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. A própria agremiação confirmou a presença do futuro chefe do Executivo em uma publicação nas redes sociais.

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Além de Cleitinho, a festa de Réveillon, que será realizada na sede urbana do clube, terá shows da banda Dias de Truta e do cantor Lucas Barros. Assim como o governador eleito, os dois artistas são de Divinópolis. A venda de ingressos começa nesta terça-feira (24/11).





Vale lembrar que, antes de ingressar na política, o futuro governador, que tomará posse em 6 de janeiro, também atuou como músico. Ele se apresentava em Divinópolis como “Cleitinho Elétrico” e trabalhou no sacolão da família, no mesmo município.

Trajetória iniciada na música

De acordo com uma biografia publicada pela Câmara Municipal de Divinópolis, a decisão de disputar uma eleição pelo governo de Minas, em 2026, ocorreu justamente após o irmão Gleidson Azevedo, atual prefeito de Divinópolis, perceber a popularidade alcançada por Cleitinho com vídeos publicados para divulgar músicas.

A carreira política de Cleitinho começou em 2016, quando foi eleito vereador de Divinópolis. Dois anos depois, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com 115.492 votos, a quarta maior votação para o cargo no estado naquele ano.

Em 2022, então filiado ao PSC, Cleitinho foi eleito senador por Minas Gerais, com 4.268.193 votos, o equivalente a 41,52% dos votos válidos. Ele assumiu o mandato em fevereiro de 2023 e, posteriormente, mudou de partido, filiando-se ao Republicanos.

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Em outubro deste ano, Cleitinho foi eleito governador de Minas Gerais no primeiro turno, com 6.321.351 votos válidos, o equivalente a 55,40% do total.