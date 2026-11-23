O vice-governador eleito do estado de Minas Gerais, Luís Eduardo Falcão (Republicanos), afirmou que o rombo no orçamento do estado para 2027 deve ser maior que o estimado pelo governo atual. A declaração de Falcão aconteceu nesta segunda-feira (23/11), durante a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira Pinto.

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Segundo o ex-prefeito de Patos de Minas, o déficit real deve subir de R$10 bilhões para R$14 bilhões, de acordo com os levantamentos que vêm sendo feitos pela equipe de transição do governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

A previsão citada pelo vice-governador é do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado pelo governador Mateus Simões (PSD), que estima a receita de R$144,9 bilhões, com despesa fixada de R$155,5 bilhões, o que geraria um déficit de R$10,5 bilhões. Falcão, no entanto, alertou que a realidade do estado é de que a arrecadação tem caído nos últimos anos.

"A transição ainda não foi finalizada, mas me comprometo a trazer esse número para vocês. Esse orçamento, como é um projeto de lei enviado à Assembleia, pode ser confirmado ou não. A arrecadação pode ser menor do que o previsto para o ano que vem, assim como pode ser maior. As expectativas da economia, como um todo, a arrecadação vem caindo, essa tem sido a realidade", afirmou, durante a coletiva.

O vice-governador eleito também voltou a falar sobre a dívida de Minas Gerais com a União, de aproximadamente R$200 bilhões. Para Falcão, esse débito é o fator mais preocupante na transição, e disse que é necessário melhorar a condição do retorno de recursos para o estado.

"A dívida cresceu demais nos últimos anos, porque o pagamento das parcelas ficou suspenso no STF (Supremo Tribunal Federal) de 2019 a 2022. A agenda prioritária, para nós com o governo federal, é analisar os ativos de Minas Gerais que vão pagar parte da dívida, usados para amortizar, bem como melhorar a condição de retorno de recursos para o estado", declarou o ex-prefeito de Patos de Minas.

Além de Falcão, o governador eleito Cleitinho Azevedo também mostra preocupações em torno da dívida do estado. Desde que foi eleito, ainda no primeiro turno, o senador já buscou alternativas para o débito, chegando a prometer cortes em gastos e articular com aliados, como o ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), e opositores, como a senadora eleita Marília Campos (PT).

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima