Por que a taxa de lucro tenderia a cair à medida que o capitalismo se torna mais produtivo? No terceiro volume de “O capital” (Boitempo), Karl Marx formulou a questão a partir de uma contradição. Para ganhar mercado e reduzir custos, cada empresário investe em máquinas e tecnologia. Quando esse movimento se generaliza, cresce o peso do capital aplicado em equipamentos, instalações e insumos em relação ao destinado à força de trabalho. Na teoria de Marx, é o trabalho vivo que cria a mais-valia, da qual deriva o lucro. Se a proporção entre mais-valia e salários se mantém e o capital total investido cresce mais depressa, a taxa de lucro tende a cair, mesmo que a produção e a massa de lucros aumentem.

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Adam Smith via na concorrência entre capitais em expansão a força que comprimia os lucros. David Ricardo procurou a causa na distribuição da renda. À medida que se cultivavam terras menos férteis, produzir alimentos exigia mais trabalho. A subsistência encarecia, elevava-se o custo dos salários e diminuía a parcela destinada aos lucros. Marx deslocou a explicação para a composição do capital. A inovação que dá vantagem ao empresário pioneiro, quando generalizada, pode pressionar a rentabilidade de todos. O barateamento dos equipamentos e o aumento do valor apropriado pelo capital podem contrariar essa tendência.



A inteligência artificial trouxe de volta essa polêmica. A automação, antes associada sobretudo à fábrica, alcança tarefas de escritório, do atendimento ao cliente à programação. Uma empresa pode processar mais pedidos com a mesma equipe, reduzir contratações ou deslocar empregados para outras funções. Pode também baratear seus serviços e ampliar a clientela. Mas a maior parte do ganho pode ficar com quem fornece os modelos, os chips e a capacidade de computação. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, na relação entre ortodontistas e fornecedores de alinhadores de última geração.



Quanto desse ganho se converte em preços menores, novos empregos e salários, e quanto fica concentrado nas empresas que controlam a tecnologia? Se os postos criados e os ganhos salariais ficarem aquém da renda perdida com a automação, a massa salarial real pode encolher mesmo com o aumento da produtividade. Uma empresa recompõe sua margem reduzindo a folha. Quando muitas fazem o mesmo, diminui a renda de quem compra o que elas produzem. É aí que o crédito adia esse encontro de contas. As famílias sustentam o consumo a prestações e as empresas financiam estoques, investimentos e capital de giro contando com receitas futuras.



O limite chega quando as prestações absorvem parcela crescente da renda das famílias e as empresas passam a depender da renovação de empréstimos para pagar despesas correntes. Com crédito caro ou escasso, caem as compras e as vendas. Empresas demitem e adiam investimentos. O Estado entre em campo com transferências e investimentos, ou seja, aumenta o gasto público. Se também se esgota sua capacidade de financiamento para esse compensar a retração, a crise será inevitável. Porque a despesa que um setor corta é a receita que o outro perde. A capacidade de arrecadação do governo bate no teto.



Quem paga a conta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva na transmissão com o deputado André Janones (Rede-MG) ilustrou o dilema. Definiu o projeto aprovado pelo Senado como um ajuste para administrar o Orçamento de 2027. Reafirmou que preservará os programas sociais, defendeu o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, das críticas da esquerda e atacou os “yupies da Faria Lima”. A promessa tem uma dimensão econômica. Em famílias que gastam quase tudo o que recebem, o benefício pago pelo governo vira receita imediata do comércio e dos serviços.



O projeto deve ser votado pela Câmara nesta segunda. Permite reduzir de 2,5% para 2% acima da inflação o limite de crescimento das despesas do governo. Também autoriza limitar a compensação de créditos tributários pelas empresas. Moretti estima um efeito de R$ 46 bilhões a R$ 56 bilhões nas contas de 2027. Analistas do mercado, porém, veem no pacote um primeiro passo, mas insuficiente para estabilizar a dívida, que também depende dos juros, do crescimento e das expectativas para os próximos anos.



O desafio do quarto governo Lula é recuperar margem fiscal enquanto a inteligência artificial muda a distribuição dos ganhos de produtividade. Se esses ganhos se traduzirem em renda, emprego e preços menores, haverá mais espaço para o consumo crescer sem depender tanto do crédito. Se vierem acompanhados de uma folha menor e de ganhos concentrados, o endividamento sustentará as vendas por algum tempo. Na queda de braço entre o governo Lula e a Faria Lima, quem vai comprar o que a economia produz quando o salário perde força e o crédito chega ao limite?

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É aqui que a velha polêmica está de volta. A persistência de juros altos restringe a margem do Tesouro e encarece o crédito de famílias e empresas. Melhora o caixa da União, mas pressiona o das empresas. Cortar transferências de famílias, por sua vez, limitará as vendas. Se o investimento e o emprego recuam, o próprio ajuste é engolido pela queda da arrecadação. Quando famílias, empresas e Estado perdem a capacidade de se financiar ao mesmo tempo, a crise se resolve pela queda da produção e do emprego. O desafio de Lula é encontrar uma saída que evite esse cenário.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.