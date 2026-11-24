A posse de Lula para o quarto mandato conta com os preparativos de um evento musical programado para a noite de 5 de janeiro. O evento já ganhou a denominação de “Janjapalooza 2”.

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Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”, a programação musical reúne artistas internacionais de destaque. Dois nomes estariam confirmados para tocar no evento: Bad Bunny e Roger Waters.

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Negociações com mais artistas internacionais

A produção conduz conversas com outros nomes do exterior. O cantor Manu Chao e o guitarrista Tom Morello, ex-Rage Against the Machine e Audioslave, negociam a participação na posse.

Os dois músicos convidados têm ligação com causas progressistas. As tratativas buscam ampliar a lista de apresentações musicais da noite.

Liderança e prazos da organização

Lula escolheu Janja para coordenar os trabalhos do evento. Ela desempenhou papel semelhante na posse do atual mandato, momento em que a celebração da posse ganhou o apelido de “Janjapalooza”.

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Janja quer fechar toda a programação logo. A intenção envolve definir a lista das grandes atrações até sexta-feira (27/11).