Janja dá as cartas nos comícios de Lula

Quem manda e desmanda nos comícios de Lula ao longo da campanha é Janja da Silva.

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Nesta semana, chamou a atenção de quem estava nos bastidores do evento em Ceilândia, no Distrito Federal, o protagonismo da primeira-dama.

É ela quem dá as cartas: decide quem fala, quem sobe ao palco, qual será o roteiro e em que momento músicas serão tocadas. Tudo precisa ser aprovado por ela.

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Janja também faz questão de reservar um espaço somente para si, com leitura de texto preparado previamente e dublagem de música em homenagem ao presidente e marido.