Assine
overlay
Início PlatôBr

Janja dá as cartas nos comícios de Lula

Primeira-dama centraliza decisões sobre roteiro, músicas e faz questão de ter o próprio momento no palco

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/09/2026 15:19

compartilhe

×
Janja dá as cartas nos comícios de Lula
Janja dá as cartas nos comícios de Lula crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Quem manda e desmanda nos comícios de Lula ao longo da campanha é Janja da Silva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nesta semana, chamou a atenção de quem estava nos bastidores do evento em Ceilândia, no Distrito Federal, o protagonismo da primeira-dama.

É ela quem dá as cartas: decide quem fala, quem sobe ao palco, qual será o roteiro e em que momento músicas serão tocadas. Tudo precisa ser aprovado por ela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Janja também faz questão de reservar um espaço somente para si, com leitura de texto preparado previamente e dublagem de música em homenagem ao presidente e marido.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay