Janja dá as cartas nos comícios de Lula
Primeira-dama centraliza decisões sobre roteiro, músicas e faz questão de ter o próprio momento no palco
compartilhe
Quem manda e desmanda nos comícios de Lula ao longo da campanha é Janja da Silva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Nesta semana, chamou a atenção de quem estava nos bastidores do evento em Ceilândia, no Distrito Federal, o protagonismo da primeira-dama.
É ela quem dá as cartas: decide quem fala, quem sobe ao palco, qual será o roteiro e em que momento músicas serão tocadas. Tudo precisa ser aprovado por ela.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Janja também faz questão de reservar um espaço somente para si, com leitura de texto preparado previamente e dublagem de música em homenagem ao presidente e marido.