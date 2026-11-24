O deputado federal mineiro Marcelo Álvaro Antônio (PL) foi um dos sete parlamentares da base bolsonarista a votar a favor do ajuste fiscal nas contas públicas proposto pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A posição contrária ao partido, que fez oposição à medida, gerou críticas de apoiadores ao parlamentar, nas redes sociais.

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Entre as críticas recebidas, o ex-ministro do turismo no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi chamado de "traidor" por eleitores do Partido Liberal. Marcelo Álvaro Antônio foi reeleito para o quarto mandato como deputado federal, terceiro na base bolsonarista.

"Que vergonha, Marcelo Álvaro Antônio era companheiro do Bolsonaro! Traidor!", afirma uma internauta, via X.

"Mais um irresponsável, Marcelo Álvaro Antônio, traidor de MG. Nós mineiros temos a obrigação de demiti-lo na próxima eleição", diz outra eleitora.

Outros deputados votantes

Além do deputado mineiro, os parlamentares Cezinha de Madureira (PL-SP), Detinha (PL-MA), João Carlos Bacelar (PL-BA), Josimar de Maranhãozinho (PL-MA), Vinícius Carvalho (PL-SP) e Vinícius Gurgel (PL-AP) também votaram a favor do ajuste fiscal. Enquanto isso, 86 deputados do partido votaram contra a medida, e outros 4 não votaram.

Internautas também criticaram os votos favoráveis à proposta de Lula, chegando a pedir a expulsão dos parlamentares do partido.

"Com exceção de Cesinha de Madureira, que entrou no PL esse ano, são basicamente os mesmos de sempre. Nem sei porque continuam no partido", critica Carlos Jordy, senador eleito pelo PL do Rio de Janeiro.

"Precisam ser expulsos do partido. O eleitor não tolera traíras, ainda mais quando se trata de deputados que se elegeram pelo coeficiente de proporcionalidade, isto é, foram puxados pela votação que o partido obteve" comenta outro eleitor.

"Devem ser expulsos do partido imediatamente. São todos traidores, tanto do partido, quanto do povo", afirma outro internauta.

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Nesta segunda-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) para o ajuste fiscal nas contas públicas por 353 votos a favor, contra 128 contrários. Após a aprovação da medida proposta por Lula, os parlamentares agora analisarão os destaques para uma possível alteração no texto.