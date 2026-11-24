SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira vitória do PT na história do Senado em Minas Gerais se deu com uma política, Marília Campos, conhecida por ser uma "fura-bolha" que rejeita o discurso de polarização entre o partido e o bolsonarismo e diz não ser identitária.

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À reportagem a ex-prefeita de Contagem -terceiro município mais populoso do estado- diz que uma das razões para o sucesso da campanha é o "perfil amplo", "de diálogo" e "menos ideologizado", o que teria ajudado a superar a rejeição do PT em cidades regidas pelo agronegócio.

Marília afirma defender políticas públicas voltadas a mulheres - é a segunda da história do Senado no estado, depois de Júnia Marise, eleita pelo PRN em 1990 - e negros, sem, segundo ela, cair no identitarismo.

"Eu não sou identitária, eu sou uma pessoa universal. A questão da mulher, do negro, é uma luta que faz parte da minha trajetória, mas ela é muito vinculada a um projeto político, ideológico e social. Não sou monotemática."

Marília também comenta aproximação, promovida por ela, entre o governador eleito de Minas, Cleitinho (Republicanos), e o Executivo Federal para tratar das dívidas do estado, nega desconforto no governo Lula por encabeçar esse movimento e diz que não houve estranhamento com o partido após rejeitar pedido do Presidente para se candidatar ao governo estadual.

Por que acha que foi a primeira a conseguir entregar ao PT uma cadeira no Senado por Minas?

O apoio do PT foi importante na fase inicial da campanha, na qual o partido me ajudou a organizar a base social. Minha postura de conhecer as regiões, de conhecer as lideranças, fez também toda diferença na campanha, além do meu perfil.

Quando visitava as cidades, dialogava não apenas com os militantes, mas com setores empresariais, com religiosos. [Tenho] um perfil mais amplo. Visitava associações de empresários, de agricultura, da indústria, dependendo da realidade de cada cidade.

Também apresentava meu trabalho. No Sul ou no Triângulo [de Minas] era mais difícil, porque existe um preconceito, e ainda o PT tem rejeição. Eu conseguia avançar no apoio de lideranças, pelo fato de ter sido prefeita por quatro mandatos, deputada e ter tido um índice de aprovação alto na minha cidade.

A sra. falou em rejeição do PT. Por que acha que o partido sofre rejeição em Minas?

Eu não diria rejeição em Minas, mas há alguns locais onde é muito polarizado, bolsonarismo versus Lula. Quem é do PT tem uma rejeição maior. O fato de você ser PT em algumas regiões, como o Centro-Oeste ou Noroeste, é mais difícil.

[O desempenho] Está muito vinculado às lideranças que são vitoriosas para deputado estadual ou federal. Está ligado também à história de prefeituras e à relação que as lideranças do PT têm com a cidade. Por exemplo, temos locais onde a atividade econômica é o agronegócio. Mas as nossas lideranças não têm uma boa relação com os segmentos dessa atividade econômica. Acaba havendo uma tensão nas relações.

É a primeira vez, desde a redemocratização, que um partido de esquerda chega ao Senado pelo estado. O que acha que isso indica?

Eu sou um perfil de diálogo, de liderança, que conversa com todas as religiões e segmentos sociais. Na Prefeitura de Contagem, me relacionei muito com os setores da indústria, construção civil, da área de serviços. Eu tenho um perfil mais aberto. É menos ideologizado, vamos dizer assim. Não que eu não tenha ideologia, mas eu sou uma liderança mais universal. Não sou uma liderança identitária. Isso amplia as minhas possibilidades.

A sra. não se pauta em questões identitárias?

Eu não sou identitária, eu sou uma pessoa universal. A questão da mulher, do negro, é uma luta que faz parte da minha trajetória, mas ela é muito vinculada a um projeto político, ideológico e social. Não sou monotemática.

A sra. está caminhando mais para o centro do espectro político? Como se classifica ideologicamente?

Sou de centro-esquerda, sempre fui. Mesmo antes da candidatura ao Senado, sempre tive esse perfil. Nunca parti para o radicalismo, sempre me relacionei pelo diálogo, na perspectiva de construção de consensos. Nunca alimentei a polarização política, porque eu acho que ela mais atrapalha do que constrói.

Sempre foi meu perfil. Acho muito difícil alguém que disputa cargo majoritário ter o perfil de extremos. Não sou uma pessoa de extremos, justamente porque a minha participação política sempre foi para me relacionar com aquilo que é pauta mais universal.

Quais propostas levou, junto ao governador eleito Cleitinho, a Jorge Messias, da AGU, sobre a dívida do estado?

Durante todo esse processo de negociação da dívida do estado com a União, eu sempre disse que, embora o Propag [Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados] tenha avançado com as negociações, ele não garantiu o enfrentamento principal do valor da dívida. Depois do processo eleitoral, o governador eleito me chamou para ajudá-lo a fazer a ponte com o presidente Lula. Eu disse que, para fazer esta ponte, não bastava fazer apelo, tínhamos que chegar com propostas concretas.

Tive acesso a duas propostas, uma elaborada por Marco Antônio Castello Branco [ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais no governo Fernando Pimentel (PT)] e outra elaborada por Onofre Alves Batista Júnior, que foi advogado-geral do estado de Minas Gerais.

Articulamos uma reunião indicada por um ministro do presidente Lula, o Camilo [Santana, ex-ministro da Educação], que está fazendo parte da transição. Eu disse a ele que a gente precisava construir essa interlocução e ele me disse para eu procurar Messias para esse primeiro contato. Foi isso que eu fiz, em reunião com representantes da Secretaria da Fazenda e técnicos da AGU. Expusemos e entregamos as duas propostas. Eles ficaram de dar uma devolutiva.







As propostas abordam a ideia já levantada de converter em obra federal o valor das parcelas pagas por Minas?

Não vou adiantar a proposta porque não sou do Executivo. Quem tem que falar da proposta é o governador. Apenas estou contribuindo com esse processo, mas quem vai escolher as propostas será o governador e o próprio presidente Lula.



Como foi o encontro do Cleitinho com Messias? O senador fez oposição à indicação do AGU ao STF (Supremo Tribunal Federal) e comemorou a derrota do governo na ocasião.

O Messias é um ministro marcado pela educação e cordialidade. É muito comprometido em solucionar problemas. Nem tinha me atentado a essa questão, porque, se existia algum óbice, não percebi absolutamente nada, muito pelo contrário. Eu avisei que o governador iria e ele colocou inclusive a equipe para recebê-lo. Demonstrou muito boa vontade.

Como a equipe econômica do governo Lula tem recebido essa movimentação por medidas adicionais ao Propag?

Foi o primeiro contato. O ministro Messias orientou a estudar a proposta. Nós vamos aguardar. Qualquer coisa que eu fale sobre isso, estarei abrindo o conteúdo da proposta, e é isso que eu não quero fazer. O que existe de comentário é apenas fofoca. Do ponto de vista factual, o ministro recebeu muito bem, e a equipe ouviu atentamente as propostas. Acredito, sinceramente, que elas são boas para Minas Gerais e para o governo.

A sra. diz então que é fofoca os relatos de que existiria um desconforto no governo Lula sobre essas movimentações?

Isso é fofoca. Eu fui lá indicada pelo ministro Camilo. A reunião que eu tive com o Cleitinho em Minas Gerais foi acompanhada pela deputada federal Ana Pimentel (PT-MG), acompanhada da Leninha (PT-MG), que é deputada estadual. As pessoas nem estão bem informadas do que aconteceu e de quem participou. Não sei com qual intenção é feito isso. Só fui ao ministro porque fui apoiada, indicada por Camilo.

Também se comenta que teria havido um desconforto do partido com a sra. em razão de não ter aceitado a demanda de se candidatar ao Executivo de Minas. Houve algum estranhamento?

Não existe isso. O mais importante agora foi entregar a vitória e garantir que o meu mandato será um mandato parceiro para ajudar a construir a governabilidade do presidente Lula no Senado. Eu sou a única do PT no Sudeste que fui eleita [no Senado].

Finalizada a eleição, como avalia as decisões do PT para o governo de Minas? A sra. já falou achar ter sido um "equívoco estratégico" o partido ter lançado candidatura própria.

Não tenho um balanço, mas acredito que foi uma surpresa o Patrus [Ananias, que foi candidato do PT ao governo de Minas] ter aceitado essa tarefa. Ele teve um desempenho eleitoral fantástico. Tivemos opiniões diferentes, mas particularmente acho que a gente foi muito bem representado pelo Patrus na disputa eleitoral.

Quem a sra. acha que deveria ter sido o candidato apoiado pelo PT num cenário ideal?

Devia ter sido o Rodrigo Pacheco [ex-presidente do Senado]. Era o nosso candidato, seria o melhor candidato naquela conjuntura. Tínhamos outras candidaturas que não vingaram e não eram conhecidas, mas acredito que o fato de ter lançado o Patrus foi uma ótima opção, num quadro onde os outros candidatos eram desconhecidos e teríamos que construir o nome deles para ter o resultado eleitoral que o Patrus teve.

Por que a sra. não aceitou concorrer?

Porque tínhamos um quadro de polarização muito grande. Tínhamos um desgaste muito grande em função do governo do PT no passado. Esse desgaste dificultaria muito a vitória de uma estratégia eleitoral.

Fora isso, há a questão de que eu já estou há quatro mandatos no Executivo. Tinha uma necessidade de reciclar e dar uma contribuição de uma forma diferente para o país, para Minas Gerais, e que tivesse mais êxito do ponto de vista eleitoral, o que, na minha opinião, se confirmou.



Além de pensar a solução para a dívida do estado, quais são suas outras prioridades de mandato?

Serei uma senadora municipalista, absolutamente contrária a qualquer projeto que aumente a despesa e mande a conta para os prefeitos, retire receita e prejudique a situação fiscal dos nossos municípios.

Venho também com a bandeira de defender políticas para as mulheres que fortaleçam a nossa autonomia e que combatam as violências que nos atingem, inclusive o feminicídio.

O Senado precisa propor mudanças para o STF?

Temos que discutir uma proposta para que haja mais transparência e não haja privilégio, para que o tempo como ministro não seja vitalício. Acho que tem que ter reforma, inclusive para fortalecer a credibilidade deste Poder junto à população.

Como é que os senadores progressistas devem se posicionar sobre o tema considerando a bancada do PL na Casa?

Vimos muita coisa no período pré-eleitoral, inclusive transformar o impeachment de ministros do Supremo em bandeira, o que eu acho um equívoco. Não acho que isso é bandeira. Impeachment a gente faz se for necessário, dentro das regras legais.

Mas não vou me omitir se for resultado do cumprimento da legislação, da Constituição. Reforma precisa fazer, como também tem que fazer a reforma no Legislativo, no Senado, e rediscutir as emendas.

RAIO-X | MARÍLIA CAMPOS, 65

1961, Ouro Branco (MG)

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É formada em psicologia pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), presidiu o Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte de 1990 a 1995 e é militante do PT desde a década de 1980. Foi prefeita de Contagem (MG) por quatro mandatos. Também se elegeu deputada estadual por três vezes. Em 2026, foi eleita senadora, com quase 4 milhões de votos.