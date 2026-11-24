A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de ajuste fiscal voltado ao cumprimento da meta orçamentária de 2027. A votação ocorreu em sessão convocada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), após o Senado concluir a análise da matéria na semana anterior.

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A análise acelerada atendeu a um pedido do governo motivado pela preocupação com o dólar alto e a perspectiva de elevação na taxa de juros. Segundo as contas do relator no Senado, Eduardo Braga (MDB), o texto reúne medidas capazes de gerar economia de até R$ 56 bilhões.

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Cortes de benefícios e créditos tributários

O texto estabelece mudanças nas regras de incentivos fiscais e consolida uma redução linear de 10% em benefícios concedidos a setores produtivos. Esse percentual amplia o corte de 10% aplicado no fim de 2025 pela Fazenda sob Fernando Haddad, que previa ganho de R$ 19,8 bilhões. A nova etapa, conduzida pelo ministro Bruno Moretti, eleva a diminuição acumulada para 20% em dois anos.

A proposta também permite limitar o aproveitamento de créditos tributários na compensação de débitos com a Receita Federal durante fases de contenção de gastos. A restrição eleva a arrecadação em curto prazo ao exigir pagamentos imediatos em dinheiro.

Novas regras para as contas públicas

Teto de despesas: o crescimento dos gastos federais acima da inflação fica limitado a 2% nos anos em que o governo precisar conter despesas para atingir a meta.

Bloqueio ampliado: despesas obrigatórias que estão fora da Constituição Federal passam a integrar em definitivo as regras de contingenciamento, grupo que somou R$ 388 bilhões em 2026 segundo o economista Felipe Salto.

Piso da saúde: as receitas do imposto sobre exportação de petróleo deixam de compor o cálculo dessa despesa obrigatória até 2030.

Lei Kandir: os repasses federais a estados e municípios para compensar perdas de exportação caem de R$ 4 bilhões para R$ 2 bilhões anuais até 2030.

Supersalários: fixa prazo de 60 dias para o Congresso regulamentar vencimentos acima do teto de cerca de R$ 46,3 mil, sem extinguir diretamente penduricalhos.

Subsídio ao diesel

A proposta flexibiliza a meta fiscal de 2026 para permitir a exclusão de até R$ 10,5 bilhões em subvenções a produtores e importadores de diesel. A medida atende a despesas extraordinárias voltadas à estabilização de preços provocada pelo conflito no Oriente Médio, sem eliminar o impacto do valor sobre os cofres públicos.

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